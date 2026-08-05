Aerolínea Iberia programará un vuelo especial para observar el eclipse total de Sol: esta es la ruta

Para los entusiastas del turismo científico y los viajes de experiencia, Iberia ha diseñado una propuesta única: el vuelo especial IB1473, una travesía aérea específicamente programada para observar el eclipse total de Sol desde una posición privilegiada a más de 10.000 metros de altitud.

Una ruta diseñada para la perfección astronómica

Este vuelo no es un trayecto convencional. Partirá del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 06:45 p.m. con el objetivo de sobrevolar la provincia de Palencia, donde se han identificado las mejores condiciones para maximizar la calidad de la observación.

Al volar por encima de las nubes, los pasajeros y científicos a bordo se aseguran una visión clara de la corona solar, evitando cualquier obstáculo meteorológico que pudiera arruinar la experiencia desde tierra.

La aeronave elegida para esta misión es un Airbus A321XLR, uno de los aviones más modernos de la flota de Iberia.



Iberia fue la aerolínea más puntual en Europa en 2025 Foto: Unsplash

Además, el código de vuelo, IB1473, es un sutil homenaje al año de nacimiento de Nicolás Copérnico, reforzando el carácter histórico y educativo de la iniciativa.

Ciencia y tecnología a bordo

Más allá del espectáculo visual, el vuelo servirá como una plataforma para la investigación científica. Un equipo de expertos del proyecto Shelios, liderado por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, realizará mediciones sobre la morfología del Sol y observará el entorno solar, incluyendo la posición de planetas como Venus y Mercurio.

Eclipse total sol Foto: AFP

Publicidad

Para quienes no puedan estar físicamente en el avión, la tecnología jugará un papel fundamental. Gracias al nuevo sistema de wifi de alta velocidad de Starlink que Iberia está integrando en su flota, el evento será retransmitido en vivo a través de sus redes sociales (X, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y LinkedIn), permitiendo que miles de personas disfruten de imágenes inéditas en tiempo real.

Un hito histórico en la Península Ibérica

La relevancia de este viaje radica en la rareza del fenómeno. Se trata del primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912. Un evento de características similares no se registraba desde 1905, lo que convierte a este 12 de agosto en una cita obligada para viajeros y amantes de la ciencia.

Bajo el mando del comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández —quien además cuenta con formación en Astrofísica—, este vuelo representa la unión perfecta entre aviación, innovación y el deseo humano de explorar los misterios del cosmos.