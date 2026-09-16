Lanzan vuelos al espacio para 2027 con una experiencia de seis días: ¿cuánto cuesta en pesos?

Viajar al espacio durante 2027 ya tiene precio y también itinerario: una agencia de viajes china comenzó a comercializar un paquete de seis días que termina con un vuelo suborbital de Virgin Galactic por unos $2.365 millones de pesos colombianos por persona. La tarifa anunciada es de 760.000 dólares, según la oferta publicada en Ctrip.

El paquete no consiste únicamente en el vuelo. Los viajeros deberán pasar cuatro días en Estados Unidos realizando actividades de preparación antes de llegar a la quinta jornada, cuando está previsto el viaje espacial. El sexto día corresponde al regreso.

¿Qué incluye el viaje espacial de seis días por Ctrip?

La experiencia comienza en Las Cruces, Nuevo México, desde donde los pasajeros se desplazarán a Spaceport America, el puerto espacial utilizado por Virgin Galactic.

Durante los días previos al lanzamiento, el programa contempla diferentes actividades relacionadas con la preparación del vuelo:



Visita a Spaceport America.

Entrenamiento en una cabina simulada.

Ensayo general antes del despegue.

Cinco noches de alojamiento.

Vuelo suborbital de Virgin Galactic.

El precio, sin embargo, no incluye los vuelos comerciales para llegar a Estados Unidos, el visado ni otros gastos personales. Además, pagar el depósito a través de Ctrip no significa que el comprador tenga inmediatamente una fecha definitiva: esta deberá ser confirmada posteriormente con Virgin Galactic.



Ctrip informó que las reservas para este producto ya llegan hasta finales de 2027.

Viaje al espacio de Virgin Galactic Foto: AFP

¿Cuándo volverá Virgin Galactic a llevar turistas al espacio?

La compañía estadounidense dejó de utilizar su nave VSS Unity en junio de 2024, después de completar su último vuelo comercial. Desde entonces trabaja en una nueva generación de vehículos espaciales, conocidos como Delta, con los que espera reanudar sus operaciones comerciales en 2027.

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Por eso, el paquete vendido por Ctrip está ligado al calendario previsto por Virgin Galactic para recuperar sus vuelos comerciales.

La plataforma inicialmente mostró un contador de 681 unidades vendidas, pero posteriormente modificó la cifra y ahora aparecen únicamente dos reservas. Ctrip explicó que las 681 corresponden al total de pedidos registrados mundialmente por Virgin Galactic, mientras que las dos unidades corresponden a reservas realizadas directamente mediante su plataforma.

¿Cuánto cuesta viajar al espacio desde Colombia?

Tomando como referencia los 760.000 dólares indicados en la oferta y una tasa de cambio de alrededor de $3.112 por dólar, el paquete equivale a aproximadamente $2.365 millones de pesos colombianos por persona.

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Ese cálculo corresponde únicamente al precio anunciado para la experiencia. Al no estar incluidos los tiquetes aéreos hasta Estados Unidos, el visado y otros gastos personales, el costo final para el viajero sería mayor.

¿China también prepara sus propios vuelos turísticos al espacio?

La oferta de Virgin Galactic aparece en un mercado que también comienza a desarrollar compañías chinas. En 2024, Deep Blue Aerospace puso en preventa mediante Taobao dos billetes para un vuelo suborbital previsto para 2027.

En ese caso, el precio inicial fue de 1,5 millones de yuanes, unos 211.000 dólares en el momento del anuncio, muy por debajo de la tarifa del paquete comercializado ahora por Ctrip.

El proyecto chino plantea un vuelo de aproximadamente 12 minutos, con más de cinco minutos de ingravidez después de superar la línea de Kármán, ubicada a 100 kilómetros de altitud.