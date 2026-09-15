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¿Buscando plan para Amor y Amistad? Experiencias y escapadas para celebrar en Colombia

Para quienes buscan alternativas que combinen entretenimiento, gastronomía y relajación, la oferta hotelera en diversas ciudades del territorio colombiano presenta una amplia variedad de itinerarios diseñados para conmemorar esta ocasión.

Amor - parejas
Amor - parejas
Foto: UNsplash
Por: Patricia González
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

El sábado 19 de septiembre de 2026, Colombia conmemora el Día del Amor y la Amistad, una festividad tradicional que invita a interrumpir la rutina diaria y crear espacios para el reencuentro. Esta fecha representa una oportunidad ideal para que tanto parejas como grupos de amigos cercanos planifiquen momentos de esparcimiento, compartan experiencias memorables o disfruten de una escapada en diferentes destinos del país.

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Para quienes buscan alternativas que combinen entretenimiento, gastronomía y relajación, la oferta hotelera en diversas ciudades del territorio colombiano presenta una amplia variedad de itinerarios diseñados para conmemorar esta ocasión.

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Bogotá: entre vistas panorámicas, cócteles de autor y alta gastronomía

Para quienes se encuentren en la capital o planeen una estancia urbana durante el fin de semana, la ciudad reúne alternativas adaptadas a distintos momentos del día y estilos de celebración. Las actividades inician desde la víspera, el viernes 18 de septiembre, con veladas pensadas para el entretenimiento nocturno. Por un lado, el Sky15 Rooftop ofrece una fiesta especial a partir de las 6:00 p. m. con ambientación festiva y coctelería diseñada para la ocasión, brindando una vista nocturna de la capital como escenario.

Cita romántica
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STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

Para el sábado 19 de septiembre, la gastronomía cobra un papel central con opciones diurnas y nocturnas. Quienes prefieran una experiencia durante el día pueden optar por los tradicionales brunches. El Restaurante La Ventana ofrecerá de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. un buffet con platos especiales, mimosas, bebidas calientes ilimitadas.

Cartagena: cenas frente al mar y descanso en pareja

El Caribe colombiano ofrece un marco natural propicio para el descanso y la celebración. En la ciudad de Cartagena, las opciones incluyen propuestas gastronómicas al aire libre situadas directamente frente al mar. Para la noche del 19 de septiembre a las 7:00 p. m., el Kiosko La Marina dispone de una cena que comprende un menú de tres tiempos, una copa de vino y un detalle especial por un valor de $300.000 por pareja.

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Aparte de las alternativas culinarias, la oferta se extiende a servicios dedicados al cuidado personal y el bienestar físico.

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La disponibilidad de planes para esta festividad abarca también otros puntos estratégicos del Caribe colombiano. En Santa Marta, tanto el Hilton Santa Marta como el Hilton Garden Inn Santa Marta contarán con propuestas especiales diseñadas para la fecha. Asimismo, en la ciudad de Barranquilla, el Hilton Garden Inn Barranquilla se unirá a las celebraciones de Amor y Amistad.

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