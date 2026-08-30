Más de 100 actividades gratuitas hacen parte de la Semana del Bienestar en Bogotá

Bogotá vive la Semana del Bienestar: Cultura y Salud para Vivir Mejor, una iniciativa que reúne más de 100 actividades gratuitas en diferentes puntos de la ciudad y que busca promover el bienestar físico, mental, emocional y social a través del arte, la cultura y el movimiento.

La programación, que se desarrolla entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, incluye talleres de movimiento, meditación, caminatas, paneles, charlas, conciertos y una feria de emprendimientos. Algunas actividades requieren inscripción previa o están sujetas al aforo de los escenarios.

La iniciativa es organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con Hearth Summit Bogotá y el Encuentro Internacional de Longevidad Vive + y Mejor. El evento contará con la participación de más de 90 expertos, talleristas, artistas y ponentes provenientes de 15 países.

Durante los nueve días de programación, los asistentes podrán participar en experiencias relacionadas con ocho dimensiones del bienestar: salud física, emocional y mental, educación, vida social y cultural, espiritualidad, medioambiente, bienestar laboral y financiero.



Entre los espacios que recibirán las actividades están el Centro Felicidad Chapinero, el Jardín Botánico, la Plaza Cultural La Santamaría, el Planetario de Bogotá, la Plaza de Mercado La Concordia, el Centro de Bienestar Cafam La Candelaria y la Universidad EAN.

Cronograma Semana del Bienestar

Sábado 29 y domingo 30 de agosto

Feria de Emprendedores del Bienestar: Centro Felicidad Chapinero desde las 10:00 a.m.

Más de 50 emprendimientos que impulsan la economía y el talento local, y brindan soluciones para mejorar la calidad de vida. La feria se realiza con el apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y su programa Hecho en Bogotá; la Cámara de Comercio de Bogotá y la Asociación de Emprendedores.

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Domingo 30 de agosto

Experiencia colectiva de meditación y música: Plaza Cultural La Santamaría. Hora: 10:00 a.m.

Dirige Natalia Suárez, fundadora de Buddhi.om, en compañía de Manuela Mejía con su concierto Un Viaje en Kalma, experiencia sonora que conecta el poder de los mantras, sonidos ancestrales de América, Medio Oriente y de la India, con melodías modernas y actuales; y Alejandro Flórez con su propuesta Buscando al Río, una experiencia musical para detenerse, respirar y recordar aquello que compartimos como seres humanos.



Charla - concierto Escuelas de Rock de Bogotá: Centro Felicidad Chapinero. Hora: 5:30 p.m.

Niños y jóvenes compartirán su experiencia en torno a la música y el bienestar.



Lunes 31 de agosto

Panel ‘Dimensiones del bienestar: relación entre la salud y la prescripción social y cultural’: Centro Felicidad Chapinero. Hora: 11:30 a.m.

Con Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá; Adriana Garza, fundadora de RAIZANA, comunidad global presente en más de 30 países; y Jorge López, fundador de Vibremos Positivo (México).



Intervención artística Bogotá Única: Centro Felicidad Chapinero. Hora: 10:00 a.m.

La obra de Carlos Eduardo Meneses es una muestra de cómo una ciudad en medio del caos encuentra en el arte un camino hacia el bienestar.



Martes 1 de septiembre

Compromiso Bogotá, Experiencia Suba: Centro Felicidad Chapinero | Teatro Urbano. Hora: 6:30 p.m.

El Colectivo Compromiso Bogotá compartirá cómo el hip hop y el emprendimiento se han convertido en herramientas para promover la paz y el bienestar en su comunidad.



Miércoles 2 de septiembre

Panel ‘La importancia de los ecosistemas y las comunidades para losemprendedores’: Centro Felicidad Chapinero | Arena Sala Polivalente. Hora: 8:50 a.m.

Con María José Rubio, cofundadora de Colombia Cuida a Colombia y Compromiso Bogotá; María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá; y Fernando Alonso, gerente del Programa Democracias en Fundación Avina.



Sabor Bogotá: Plaza de Mercado La Concordia. Hora: 7:00 p.m.

Experiencia de impacto, gastronomía y cultura con los Guardianes de Semilla y los cocineros de La Concordia.



Jueves 3 de septiembre

Panel ‘Impacto del arte en las ciudades para el bienestar’: Centro Felicidad Chapinero | Arena Sala Polivalente. Hora: 9:50 a.m.

Con María Claudia Parias, directora de IDARTES; Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá; y Noemí Ávila Valdés en representación del Ministerio de Cultura de España.



Viernes 4 de septiembre

Panel ‘Educación, innovación y cultura para el bienestar’: Centro Felicidad Chapinero | Arena Sala Polivalente. Hora: 8:40 a.m

ConAlexander Rubio, finalista del Global Teacher Prize 2017 por usar el yoga en la construcción de paz; Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá; y Nick Salmon, fundador y presidente de Collaborative Learning Network (Nueva York).



Lanzamiento Diplomado Iberoamericano El Arte de Estar Bien: Cultura para la salud y el bienestar. Centro Felicidad Chapinero | Arena Sala Polivalente. Hora: 11:30 a.m.

Con Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte; y Jorge Melguizo, asesor de Despacho.



Risoterapia con Diego Camargo: Centro Felicidad Chapinero | Teatro Urbano. Hora: 2:30 p.m.

Taller que explora el rol del humor en el bienestar.



Experiencia sinfónica para el bienestar: Centro Felicidad Chapinero | Arena / Sala Polivalente. Hora: 5:00 p.m.

Con la terapeuta y profesora de meditación Silvana Nova y un ensamble de músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

