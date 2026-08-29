TransMilenio cambia letras y recorridos: rutas que tendrán modificaciones por la autopista Sur

A partir de este sábado 29 de agosto, TransMilenio aplicará modificaciones en varios servicios que circulan por la autopista Sur, con cambios en recorridos, paradas, horarios e identificación de las rutas.

Una de las principales novedades será la incorporación de los servicios K53 y G53, que permitirán conectar directamente el Portal Sur – JFK Cooperativa Financiera con el Portal El Dorado – CC Nuestro Bogotá, sin necesidad de realizar transbordos.

Los ajustes están dirigidos a mejorar la experiencia de los usuarios que se movilizan entre el sur de Bogotá, Soacha y sectores como la avenida NQS, la calle 26 y el occidente de la ciudad.

¿Qué rutas de TransMilenio cambiarán de letra?

Desde el 29 de agosto, los servicios que continúan su recorrido después del Portal Sur – JFK Cooperativa Financiera hacia Soacha tendrán una nueva identificación.

De esta manera, G41 pasará a ser S41; G42, S42; G43, S43; G45, S45; G46, S46, y G48, S48. El cambio permitirá identificar con mayor facilidad las rutas que prestan servicio hacia Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros – Hospital Cardiovascular y San Mateo.

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Los nuevos K53 y G53 tendrán paradas en Portal El Dorado – CC Nuestro Bogotá, Av. Rojas – UNISALESIANA, CAN – British Council, Quinta Paredes, Ciudad Universitaria, CAD, Santa Isabel, General Santander, Alquería, Venecia, Madelena y Portal Sur – JFK Cooperativa Financiera, según el sentido de operación.

🚍 Atención usuarios de Soacha y el sur de Bogotá



Recuerden que desde este sábado 29 de agosto entran en operación nuevos ajustes en los servicios que conectan con Soacha.



🔁 Cambia la nomenclatura de algunos servicios de G a S, entra en operación el nuevo K53 – G53 y se… pic.twitter.com/YUTq0nUqRF — TransMilenio (@TransMilenio) August 27, 2026

¿Qué cambios tendrá la ruta K43-S43?

El servicio K43–S43 modificará sus paradas. Su recorrido incluirá San Mateo, Terreros – Hospital C.V., León XIII, La Despensa, Perdomo, NQS – Calle 38A Sur, Ricaurte, Av. El Dorado, Corferias, Gobernación, Salitre – El Greco – Vive Claro, El Tiempo – CCB, Normandía, Modelia y Portal El Dorado – CC Nuestro Bogotá.

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Con este ajuste de TransMilenio, dejará de atender Quinta Paredes, CAN, Venecia y General Santander, mientras que incorporará Av. El Dorado, NQS – Calle 38A Sur y Perdomo. Además, S43 iniciará su operación media hora antes, desde las 4:30 a. m.

¿Cuáles serán los horarios de las nuevas rutas?

K53 funcionará de lunes a sábado entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a. m. G53 operará de lunes a viernes de 3:30 p. m. a 8:30 p. m. y los sábados de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.

Por su parte, E48 operará de lunes a viernes de 4:00 a. m. a 10:00 a. m. y los sábados de 4:30 a. m. a 10:00 a. m. S48 funcionará de lunes a viernes de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. y los sábados de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.