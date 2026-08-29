Indignación por mujer que fue grabada agrediendo a un menor en el sur de Bogotá

Un video que circula en redes sociales ha generado rechazo entre ciudadanos luego de registrar una presunta agresión contra un menor de edad en una calle de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

La grabación, que fue difundida inicialmente por la cuenta Pasa en Bogotá, muestra una escena que comienza con aparente normalidad. En las imágenes se observa a una mujer caminando por el sector mientras lleva un coche para bebé y está acompañada por varios menores.

Momentos después, uno de los niños se convierte en el centro de la situación. La mujer se acerca a él y empieza a reprenderlo, mientras desde algunas viviendas del sector varios vecinos se percatan de lo que está ocurriendo.

La reacción de los residentes no tardó en llegar. Algunas personas comenzaron a gritar desde las ventanas para pedirle a la mujer que se detuviera. Sin embargo, según se observa en el material audiovisual, la situación continúa y termina en una agresión física contra el menor.



El niño intenta protegerse y, visiblemente afectado, le pide en repetidas ocasiones que deje de golpearlo. En los últimos segundos del video, el menor aparece arrodillado frente a la mujer mientras continúa suplicándole que no le haga daño.

#BOGOTÁ. Nos envían: "URGENTE! DENUNCIA DE MALTRATO INFANTIL

Hola. Quisiera pedirles por favor que publiquen este video para ayudar a visibilizar un caso de maltrato infantil que resulta realmente preocupante.



En el video se observa a una mujer agrediendo físicamente y… pic.twitter.com/n6kwczAd6u — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 27, 2026

La escena provocó especial preocupación entre quienes han compartido la grabación, debido a la presencia de otros menores en el lugar. Además, durante el video se escuchan voces de personas que aseguran que la mujer habría golpeado la cabeza del niño contra un muro.

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Esta última afirmación corresponde a lo manifestado por algunos testigos que se escuchan en la grabación y no ha sido establecida de manera oficial por las autoridades.

Hasta ahora tampoco se conoce públicamente la identidad de la mujer ni la dirección exacta donde ocurrió el episodio. La información disponible únicamente ubica el caso en la localidad de Kennedy.

La publicación rápidamente generó comentarios de rechazo. Algunos usuarios cuestionaron que una persona recurra a los golpes como mecanismo para corregir a un niño, mientras otros expresaron preocupación por lo que podría ocurrir con el menor en otros espacios, especialmente dentro de su entorno familiar.

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Mientras se conocen más detalles, las imágenes continúan generando debate en redes sociales, donde ciudadanos han insistido en que la crianza y la corrección de los menores no deben convertirse en escenarios de violencia física.