Bogotá prepara elección de la Comisión Consultiva Distrital

La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) de Bogotá participarán en la elección de la nueva Comisión Consultiva Distrital, instancia destinada a fortalecer la representación y participación de estas comunidades en asuntos relacionados con sus derechos y necesidades.

La jornada electoral está programada para los días 9 y 10 de octubre de 2026, desde las 8:00 de la mañana. La Administración Distrital informó que el lugar donde se desarrollará el proceso será anunciado próximamente. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos y la Subdirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, acompañará la organización y desarrollo de la elección.

La Comisión Consultiva Distrital funciona como un espacio de participación y representación de las comunidades NARP ante la institucionalidad distrital. Su propósito es facilitar el diálogo entre estas comunidades y el Gobierno de Bogotá, así como contribuir a la formulación de acciones que atiendan sus necesidades y garanticen sus derechos.

El proceso hace parte de la elección de las instancias consultivas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se desarrolla en el país, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior.



La Secretaría de Gobierno señaló que la información oficial sobre la convocatoria y las condiciones para participar será divulgada a través de canales institucionales, medios de comunicación, emisoras comunitarias, redes sociales y carteleras de las alcaldías locales. Por ahora, el Distrito no ha informado el lugar exacto de la jornada.