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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Reportan problemas en llamadas de voz para algunos usuarios de Movistar en Bogotá

Reportan problemas en llamadas de voz para algunos usuarios de Movistar en Bogotá

La incidencia afecta principalmente la conectividad móvil, impidiendo que los clientes establezcan comunicaciones telefónicas estables.

Usuario de Movistar estresado.jpg
Usuario de Movistar estresado //
Foto: ChatGPT / Movistar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Movistar este viernes ha presentado dificultades técnicas para realizar y recibir llamadas de voz en Bogotá. La incidencia afecta principalmente la conectividad móvil, impidiendo que los clientes establezcan comunicaciones telefónicas estables.

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"La CRC identificó una falla presentada este viernes, aproximadamente entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., en la red 4G de Movistar, que afectó temporalmente las llamadas de voz de algunos usuarios en Bogotá. Ante esta situación, la CRC requirió al operador información sobre la naturaleza, las causas y el alcance de la falla, con el fin de hacer el seguimiento correspondiente. Si continúa presentando inconvenientes, repórtelos directamente a su operador a través de sus canales de atención", indicaron.

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A través de redes sociales, múltiples usuarios han manifestado su inconformidad ante la imposibilidad de utilizar el servicio de telefonía convencional. Las quejas se han concentrado en diversos sectores de Bogotá, donde los dispositivos móviles presentan caídas recurrentes de señal o errores al intentar marcar números de contacto.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial a través de sus canales de atención al cliente sobre las causas técnicas del fallo. Sin embargo, según la CRC, es importante aclarar que no es la totalidad del servicio, sino para algunos usuarios con 4G.

Esta falla en el servicio de voz se suma a los desafíos que enfrentan los operadores de telefonía móvil en el país por la alta demanda de conectividad. Históricamente, Bogotá ha sido el centro de mayores reportes de intermitencia debido a la densidad poblacional y la carga en las celdas de transmisión de las redes.

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