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Blu Radio  / Tecnología  / Reportan caída en servicios de Movistar en Colombia

Reportan caída en servicios de Movistar en Colombia

Las personas han reportado fallas en su internet este jueves.

celular tecnología.jpg
Tecnología
Foto: referencia, Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

A través de las redes sociales, los usuarios de Movistar han reportado fallas en los datos móviles y el servicio de internet hogar en diferentes ciudades de Colombia.

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"Hola en Bogotá kennedy sin internet móvil y hogar, que mal servicio no atienden ningún canal", "No contestan ni el teléfono fijo, que nos den una pronta solución, ojalá así descontaran esa falla en el recibo", "No contestan, escribí hace 20 minutos y me dejaron en visto en ese chat", "Ese chatbot no contesta", son algunas de las quejas y reclamos por parte de los usuarios en redes.

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¿Qué responde Movistar?

Ante esto, en el caso de X, el operador ha respondido a sus usuarios con un mensaje que pueden comunicarse con ellos a través de WhatsApp y así hacerle seguimiento a su caso.

"Hola, entendemos la necesidad de resolver la falla de tu servicio hogar en un menor tiempo, ahora en nuestro canal de WhatsApp puedes solicitar asistencia técnica de forma fácil, rápida y segura. Ingresa aquí: ➡️ https://bit.ly/3iBV0Sa *Keepbot", responde el operador.

fallas movistar.png

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