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¿Sabe en qué gasta la administración de su conjunto? La tecnología cambia el control de las cuentas

Las herramientas digitales comienzan a facilitar el seguimiento de pagos, cartera y gastos en edificios y conjuntos, donde buena parte de la información todavía se maneja en archivos separados.

¿Sabe en qué se gasta la administración de su conjunto? La tecnología cambia el control de las cuentas
La tecnología puede ser una gran aliada para las administraciones de los conjuntos.
Imagen generada con ChatGPT
Por: Jorge Cediel
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Las herramientas digitales comienzan a facilitar el seguimiento de pagos, cartera y gastos en edificios y conjuntos, donde buena parte de la información todavía se maneja en archivos separados y sin ningún tipo de sincronización.

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Para muchos residentes, las cuentas del conjunto solo vuelven a ser importantes al momento de una asamblea, aparece una cuota extraordinaria o aumenta el valor de la administración.

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Detrás de esos se encuentran los pagos a proveedores, cartera, contratos, fondos comunes, conciliaciones bancarias y presupuestos. El problema es que en algunas copropiedades esa información sigue repartida entre hojas de cálculo, o documentos que, curiosamente, no siempre son coinciden entre sí. Ese manejo empieza a cambiar con la llegada de plataformas diseñadas específicamente para propiedad horizontal, que buscan concentrar en un mismo sistema la información administrativa, contable y financiera del conjunto.

“En muchas copropiedades el problema no es que falte información, sino que está fragmentada. El administrador trabaja con un archivo, el contador con otro y el consejo recibe una fotografía cuando el mes ya terminó”, explicó Daniel Laverde, vocero de Properix, plataforma colombiana especializada en gestión de ´propiedad horizontal.

conjunto residencial reuniones de copropietarios.jpg
Conjuntos residenciales, reuniones de copropietarios.
Foto: Bogotá Limpia, Facebook.

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Ya no se debe esperar hasta fin de mes para conocer las cuentas

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Cuando la administración del conjunto y contabilidad trabajan sobre la misma información, es posible revisar durante el mes cómo va el presupuesto, cuánto se ha recaudado, qué pagos siguen pendientes o qué tan alta está la cartera.

Al mismo tiempo, el residente tendrá la posibilidad de consultar las finanzas de su conjunto con más facilidad y de manera ágil. Por ejemplo, un estado de cuenta, confirmar que un pago quedó registrado o entender el origen de un cobro, consultas que hasta ahora dependían de revisar arcvhivos manualmente.

También permite dejar registro de pagos a proveedores, conciliaciones, comprobantes y movimientos de los distintos fondos de la copropiedad. Esa trazabilidad puede resultar útil cuando el consejo de administración o los mismos propietarios necesitan revisar qué pasó con determinado gasto.

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“Digitalizar no significa trasladar el mismo desorden de una carpeta física a una pantalla. El verdadero cambio ocurre cuando cada recaudo, conciliación, comprobante y movimiento de fondos deja una trazabilidad verificable”, agregó Laverde.

Conjunto residencial
Conjunto residencial
Foto: Alcaldía de Bogotá

Tecnología y cuotas de administración

Tener las cuentas organizadas también es importante cuando se empieza a pensar en cuánto deben pagar los propietarios. La Ley 675 de 2001 regula la propiedad horizontal en Colombia y establece las responsabilidades de las asambleas, administradores y demás órganos encargados de manejar las copropiedades.

Durante 2026, los ministerios de Vivienda y Trabajo dejaron en claro que el aumento de la cuota de administración no aumenta automáticamente porque suba el salario mínimo o el IPC, sino que el valor debe partir del presupuesto de ingresos y gastos aprobado por la Asamblea General de Copropietarios y de las necesidades reales de cada edificio o conjunto.

Precisamente por esta razón es que contar con información más actualizada sobre gastos, deudas y recursos disponibles puede hacer más fácil explicar por qué se propone un aumento o por qué se necesita una cuota extraordinaria.

Una plataforma tampoco arregla una mala administración

Si un presupuesto está mal hecho o faltan soportes, llevar esa misma información a una plataforma digital no solucionará el fondo del asunto, todavía se requiere orden y rigurosidad en los procesos. Antes de adoptar este tipo de herramientas, las copropiedades deben definir quién registra los movimientos, quién los revisa, qué información puede consultar cada persona y cómo se conservarán los soportes.

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La diferencia está en que, cuando esos procesos funcionan, la tecnología puede hacer más fácil seguirles la pista, y para quienes pagan administración todos los meses, eso se traduce en poder entender, por fin, qué está pasando con la plata del conjunto.

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