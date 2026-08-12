Así es como infraestructura B2B gana peso en la economía digital de Colombia

La economía digital de Colombia crece apoyada en una infraestructura tecnológica que, en muchos casos, no es desarrollada directamente por las empresas que ofrecen sus servicios al público. El modelo B2B permite a distintas compañías utilizar sistemas de terceros y concentrar sus recursos en el producto y la experiencia del usuario.

Por ver algunos ejemplos en el sector financiero, Nequi superó los 20 millones de usuarios en 2024 y Rappi se mantiene como una de las principales super-app de la región. En Bogotá, además, el ecosistema fintech ha atraído capital de riesgo en una proporción mayor que hace una década.

En los últimos años, Bancolombia digitalizó su plataforma y abrió APIs para desarrolladores. Nequi y Daviplata desarrollaron productos masivos sobre infraestructura del sistema de pagos de bajo valor del Banco de la República. A su vez, Kushki y PayU crearon infraestructura de procesamiento de pagos que utilizan diferentes comercios electrónicos y plataformas digitales.

Por otra parte, según el Banco de la República de Colombia, el volumen de transacciones digitales procesadas en el país aumentó 34 % en 2023. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la adopción de plataformas de pago como servicio entre empresas que no cuentan con el tamaño necesario para desarrollar su propia infraestructura de procesamiento.



El modelo llega a otros sectores

La infraestructura como servicio también está presente en el sector salud. Plataformas como Helios y Sahi Health ofrecen herramientas para gestionar historiales clínicos y agendamiento médico a clínicas y consultorios. En logística, Envía y Liftit han desarrollado redes de transporte accesibles mediante API. Este modelo permite que comercios electrónicos medianos utilicen estos servicios sin administrar una flota propia.

Publicidad

La estructura se repite: un grupo reducido de proveedores desarrolla infraestructura tecnológica especializada y otras empresas acceden a ella para construir sus propios productos.

La infraestructura B2B conecta empresas que construyen tecnología especializada con otras que utilizan esos servicios para competir directamente en el mercado. El resultado es una división más definida de funciones: unos proveedores desarrollan y mantienen sistemas complejos, mientras otros construyen sobre ellos productos orientados al consumidor.

El entretenimiento digital adopta el mismo esquema

Publicidad

El sector del entretenimiento digital regulado, incluido el juego online y las apuestas deportivas, también utiliza infraestructura B2B.

Las plataformas iGaming B2B ofrecen servicios como gestión de jugadores, integración de juegos, procesamiento de pagos mediante PSE y Efecty y módulos de cumplimiento con los estándares de Coljuegos.

Los más de 25 operadores activos en el mercado colombiano utilizan esta infraestructura y compiten principalmente mediante sus marcas, catálogos y experiencias de usuario.

Colombia cuenta con el mercado de juego online más maduro de América Latina, de acuerdo con la información suministrada. En 2023, este mercado superó los $500 millones de dólares en ingresos brutos.

La infraestructura tecnológica queda así detrás de distintos servicios digitales que utilizan los consumidores. Finanzas, salud, logística y entretenimiento comparten un modelo en el que empresas especializadas desarrollan sistemas que otras compañías utilizan para operar y competir en el mercado colombiano.