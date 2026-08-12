Las tres ciudades colombianas que más han crecido para inversión y desarrollo de startups

Colombia se consolida como uno de los ecosistemas empresariales más dinámicos de América Latina. Según el Global Startup Ecosystem Index 2026, el país ocupó el puesto 35 a nivel mundial tras registrar un crecimiento anual del 29,3 %, el más alto entre los principales ecosistemas de Sudamérica. Además, escaló 12 posiciones desde 2021 y mantuvo el segundo lugar en Latinoamérica y el Caribe, detrás de Brasil.

El crecimiento también evidencia que el desarrollo de startups dejó de concentrarse exclusivamente en Bogotá. Aunque la capital continúa como el principal centro de innovación y ocupa el puesto 64 del ranking global, Medellín, Cali y Barranquilla registraron avances importantes.

La capital de Antioquia creció 31,1 % e ingresó al top 130 mundial; Cali fue la ciudad con mayor crecimiento, con un aumento de 104,3 % y un ascenso de 65 posiciones, mientras que Barranquilla avanzó 53,3 %, fortaleciendo la presencia de ecosistemas regionales capaces de atraer inversión.

“Colombia está entrando en una nueva etapa de madurez como ecosistema empresarial. Hoy vemos un mercado con mayor capacidad para atraer talento, inversión y compañías que buscan escalar desde el país hacia otros mercados de la región”, afirmó Vivian Acuña, Country Manager de Kapital Colombia. La directiva destacó que este crecimiento ya no ocurre únicamente en Bogotá y que cada vez más ciudades desarrollan capacidades para convertirse en polos de innovación.



Evento de tecnología e innovación

El fortalecimiento del ecosistema será uno de los temas centrales de Colombia Tech Week 2026, encuentro que reunirá a más de 20.000 asistentes, 500 inversionistas y más de 250 eventos en Bogotá y otras ciudades.



“Hoy el desafío ya no es únicamente crear más startups, sino ayudar a que esas empresas logren consolidarse y crecer”, dijo Vivian Acuña, Country Manager de Kapital Colombia.

Según la directiva, democratizar el acceso a herramientas financieras será clave para que Colombia mantenga el ritmo de crecimiento y para que ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla continúen ganando protagonismo.