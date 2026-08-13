Investigan red social Discord luego de que menor se quitara la vida durante transmisión

La Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil (ANPD) abrió un proceso de fiscalización contra Discord después de que una adolescente de 13 años transmitiera mediante la plataforma un episodio de automutilación y posteriormente quitarse la vida, según informaron medios locales.

El procedimiento busca establecer si el servicio cumplió con las obligaciones previstas en el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia de Brasil, conocido como ECA Digital, cuya vigencia comenzó en marzo de 2026.

La normativa establece obligaciones específicas para las plataformas digitales en materia de protección de menores. Entre ellas se encuentra la prevención de la exposición de niños y adolescentes a contenidos que puedan inducir, incitar o auxiliar prácticas de autolesión, así como mecanismos destinados a verificar la edad de los usuarios y retirar material prohibido.

El caso que motivó la actuación de la autoridad brasileña está relacionado con la utilización de los servicios de Discord para transmitir el episodio protagonizado por la menor. La plataforma ofrece canales de comunicación mediante texto, voz y video, herramientas que permiten la interacción entre usuarios y comunidades.



Discord, por su parte, sostiene que no permite grupos ni personas que promuevan o incentiven actos violentos y asegura que mantiene cooperación con las autoridades policiales. La compañía deberá entregar a la ANPD información sobre las medidas aplicadas en su plataforma frente a este tipo de situaciones.

El proceso se desarrolla bajo las nuevas exigencias establecidas por el ECA Digital, que incorpora responsabilidades para las plataformas frente al acceso de menores a determinados contenidos y contempla herramientas destinadas a reforzar la protección de niños y adolescentes en internet.

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La actuación de la autoridad brasileña no determina todavía que Discord haya incumplido la legislación. La fiscalización deberá establecer si las medidas disponibles en la plataforma se ajustaban a las obligaciones contempladas por el estatuto y si existieron fallas en su aplicación.

En caso de que la investigación confirme irregularidades, la ANPD podría imponer a Discord una multa de hasta 50 millones de reales, una cifra equivalente a aproximadamente 9,7 millones de dólares.

El procedimiento coloca bajo revisión los mecanismos de protección implementados por la plataforma en Brasil y la forma en que estos responden a las obligaciones establecidas por el ECA Digital desde su entrada en vigor en marzo de 2026.