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Empresas tecnológicas activan su ayuda tras el terremoto: conectividad, transporte y donaciones

Distintas empresas de base tecnológica reaccionaron rápidamente, ajustando sus servicios y destinando recursos para apoyar la atención humanitaria en las regiones afectadas.

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Terremotos en Colombia, elaboración con ChatGPT basada en una foto real de AFO
Chatgpt/afp
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Después del terremoto de magnitud 7.4 que se sintió en varias zonas del país, distintas empresas de base tecnológica reaccionaron rápidamente, ajustando sus servicios y destinando recursos para apoyar la atención humanitaria en las regiones afectadas.

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Conectividad

Claro Colombia reportó que cerca del 80 % de sus estaciones base en las zonas golpeadas ya operan con normalidad, mientras sus equipos técnicos siguen trabajando en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca para completar el restablecimiento del servicio. La compañía también entregó a cerca de dos millones de usuarios en los departamentos afectados un paquete gratuito por siete días, que incluye llamadas y mensajes ilimitados junto con 2 GB de navegación.

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Por su parte, Starlink habilitó internet satelital gratuito hasta el 12 de septiembre para usuarios nuevos y existentes en las zonas afectadas. Quienes ya tienen el servicio activo no deben hacer ningún trámite, pues el crédito se aplica automáticamente; los que habían cancelado su servicio también recibirán el crédito para reconectarse sin costo durante ese periodo. Los nuevos usuarios que compren un kit en las zonas afectadas deben comunicarse con soporte técnico para acceder al beneficio. Adicionalmente, la empresa reemplazará gratis los equipos receptores dañados y enviará equipos adicionales para apoyar a los organismos de emergencia en el restablecimiento de las comunicaciones.

Logo Claro
Logo Claro
Foto: X Claro

Transporte

Las plataformas de movilidad también se sumaron a la respuesta. Uber activó códigos promocionales para cubrir dos viajes, con descuentos de hasta 22.000 pesos cada uno, hacia y desde los centros de acopio de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia en Bogotá, Medellín y Cali. La app incorporó además un botón de "Ayuda" para orientar a los usuarios hacia opciones de apoyo, y redujo temporalmente la tarifa de servicio a los arrendadores de vehículos en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales y Cali.

Yango, por su parte, ofreció viajes gratuitos hacia hospitales y puntos de acopio en Cali, además de un descuento del 99% en domicilios destinados a transportar donaciones hacia centros de recolección en Bogotá y Cali. La empresa también eliminó temporalmente las penalizaciones y los aumentos de tarifa por alta demanda, buscando facilitar tanto la labor de los conductores como la circulación de la ayuda humanitaria.

Uber
Uber
Foto: Unsplash

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Donaciones

Platzi anunció que destinará el 100% de los ingresos generados por nuevas suscripciones y renovaciones —mensuales o anuales— realizadas el 13 de agosto de 2026 a apoyar a las comunidades afectadas, permitiendo que quienes se suscriban o renueven ese día mantengan su acceso a la plataforma mientras contribuyen a la causa.

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Huawei Colombia donó 100.000 dólares para atender la emergencia derivada del terremoto del 10 de agosto y apoyar a las comunidades afectadas, además de desplegar a más de 100 colaboradores en las zonas golpeadas para ayudar en la restauración de las redes de conectividad.

Finalmente, Mercado Libre habilitó una página de donaciones en su marketplace, con la que los usuarios y empresas pueden aportar recursos destinados a Caritas y a la Asociación Banco de Alimentos - ABACO, eligiendo el monto, el medio de pago y la organización beneficiaria, con transferencia inmediata de los fondos.

Ayudas para damnificados por terremoto (1).jpg
Foto: AFP

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