Medicina Legal ha recibido 250 cuerpos sin vida del terremoto del 10 de agosto

Medicina Legal ha recibido 250 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 228 víctimas, entre las que se encuentran 13 menores de edad. Hasta el momento, el total de cuerpos entregados a los familiares es de 194 víctimas

En las zonas afectadas siguen las labores de búsqueda y rescate de todos los afectados por el terremoto de la mano de autoridades locales. Aún se espera lograr sacar con vida más personas y, a su vez, encontrar a los desaparecidos que desde el Gobierno nacional se ha vuelto prioridad el trabajo para hallarlo.

Revise aquí la lista de personas identificadas por ciudades, nombre completo, edad y zona en la cual fue hallado el cuerpo.

Terremoto en Dosquebradas en Colombia // Foto: AFP

Lista de personas sin vida identificadas por Medicina Legal tras terremoto

Manizales

Fernando Alonso González — 70 años

Catalina Arango Sandoval — 18 años

Oscar de Jesús Henao Marín — 78 años

Luis Alberto Duque Cortes — 42 años

Graciela Zapata López — 72 años

Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez — 46 años

Cartago

Elizabet Osorio Henao — 66 años

Sandra Milena Molina Martínez — 31 años

Leonor Panesso de Marín — 81 años

Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez — 70 años

Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas — 37 años

Julián Andrés Mejía Moreno — 27 años

Sandra Patricia Chica Montoya — 47 años

Gilberto de Jesús Giraldo López — 74 años

Pilar Jiménez Toquica — 81 años

Sergina Moncada Aguirre — 71 años

Argensola del Socorro González Gutiérrez — 82 años

Paula Andrea Franco Bustamante — 44 años

Dargui González Guerrero — 49 años

Angela María Acosta González — 46 años

Juan Manuel Toro Sánchez — 30 años

Wilson de Jesús Largo Trejos — 57 años

Luis Fernando Ossa Hernández — 62 años

Pedronel Díaz Díaz — 64 años

Aracelly Daza Valencia — 61 años

Juan Carlos Gil Ulloa — 47 años

R D R Q — 17 años

Derly Angelica Martínez Flórez — 25 años

Vanessa Gómez Molina — 28 años

Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — 38 años

Kevin Styven Álvarez Mosquera — 30 años

Rosa Angelica Maya Maya — 76 años

María Mariela Granada Echeverry — 67 años

Guillermo Orrego Flórez — 59 años

Blanca Libia Hincapié Londoño — 82 años

José Fernando Valencia Cañas — 51 años

Nubredin Ortiz Londoño — 85 años

Sorley Aracelly Villa Guevara — 64 años

Aleida Campiño Trujillo — 63 años

Magola Quiceno López — 71 años

Andrea Carolina Puliche Blandon — 30 años

Mariana Santa Gómez — 65 años

Pablo Andrés Rivera Avirama — 26 años

María Dalila Moncada Aguirre — 84 años

José Fernando Granada Gutiérrez — 60 años

Flor de María González de Arenas — 85 años

Juan Carlos Aristizabal López — 62 años

L S L H — 10 años

Sigifredo Heredia Manso — 65 años

María Leticia Hernández Rendon — 60 años

Fanny Moncada Aguirre — 66 años

Yaneth Ensueño Alzate Sánchez — 59 años

Sofia Martínez Martínez — 38 años

Floralba Londoño Pulgarín — 63 años

Martha Lucía Gómez Grisales — 43 años

Daniela Gutiérrez Tangarife — 30 años

Juan José Zapata Chica — 19 años

Jesús Emilio Castro Hincapié — 55 años

María Valeria Arcila Roldan — 25 años

María Elvia Ruiz de Jiménez — 69 años

María Estrella Benitez Herrera — 69 años

Valentina Gallego Osorio — 27 años

Jhon Jairo Zuluaga — 53 años

María Rosalba Morales Batero — 76 años

Anselmo Guevara Navarro — 76 años

Carlos Alberto Jaramillo Duque — 30 años

Julián Arango Hernández — 62 años

Jorge Luis Muñoz Marín — 69 años

Jorge Luis Guevara Aguilar — 53 años

María Catalina López Vasquez — 46 años

Teresita Meza de López — 77 años

Iván Felipe Morales Grajales — 21 años

Kevin Diaz Hernández — 19 años

Flor María Martínez de Chaux — 73 años

María Cristina Giraldo Hernández — 83 años

Gloria Amparo Monsalve Álvarez — 68 años

Ceneida Ramírez Arango — 45 años

Richard Alejandro Cardona Cañaveral — 22 años

María Melida Toro de Sossa — 75 años

Susana López de Guzman — 86 años

Leidy Marcela Morales Arias — 34 años

Alberto Gómez Agudelo — 92 años

Ofelia Franco de Zapata — 73 años

Luz María Hinestroza Renteria — 51 años

Mario Ceballos Jaramillo — 70 años

María Dolores Hoyos de Ruiz — 76 años

Carlos Alberto Guzman López — 64 años

Nubia Bonilla Álzate — 86 años

Arnulfo Galeano Buitrago — 83 años

Carlos Hernán Escarria Maldonado — 44 años

Humberto Aguirre García — 81 años

Cinthia Silieth Ortega Serrano — 38 años

Ana Silvia Rodríguez Daza — 70 años

Miguel Ángel Fernández Estrada — 35 años

Carlos Augusto Vargas Rodríguez — 65 años

Ana Victoria Mejía Osorio — 48 años

Luis Carlos Velasco Gutiérrez — 63 años

José Manuel Castaño Tejada — 72 años

Manuel Enrique Gómez Ariza — 59 años

Jhon Alexander Motato — 40 años

Rafael Antonio Aquino Ceballos — 41 años

Irma Rodríguez Daza — 80 años

Armenia-Calarcá

Daniel Gutiérrez Arias — 84 años

Diana Marcela Duque Guzmán — 42 años

Popayán

Carlos Ernesto Rennella Campo — 45 años

Cali

Dey Levy Potosí Arango — 35 años

Carlos Andrés Cortés Palacios — 45 años

Omar Esquivel González — 48 años

N N V C — 8 años

Jeider Orlando Fomseca Gil — 24 años

Angie Lizeth Perlaza Estupiñán — 25 años

Mariano Cadena Quiñones — 43 años

Ana Gabriela Aguirre García — 20 años

Jaime Bonilla Victoria — 55 años

Andrés Felipe Escobar González — 22 años

Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez — 28 años

Ana Lucelly Adarbe Núñez — 45 años

María Patricia Vasquez Bautista — 68 años

Edwin Marino Rodríguez Victoria — 56 años

Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — 64 años

Miriam de Jesús Wilches de Palacio — 81 años

Laura Johanna Reyes Pinilla — 28 años

S T A M — 10 años

Rosa Matilde Rodríguez Calvache — 78 años

Carlos Modesto Olivo Jiménez — 68 años

Jhon Edwar Viedman Ceballos — 29 años

Francisney Mambuscay Benachi — 45 años

Gloria del Carmen Rosero Popayán — 41 años

Sofia Saavedra Caycedo — 23 años

Ana Beiba López — 83 años

John Harold Caicedo Banguera — 43 años

Mónica Lorena Mera Murillo — 40 años

Nelly Cecilia Meneses Obando — 74 años

Angela Julieth Muñoz Torres — 36 años

Germán Sarria Arboleda — 66 años

Fabio Arana Tobar — 49 años

Ofelia Giraldo Osorio — 85 años

Luz Dary Osorio Giraldo — 63 años

María Idaly Salazar Piedrahita — 79 años

Guillermo Atehortua González — 78 años

T A B — 12 años

Angie Giovanna Trujillo Sánchez — 37 años

María Leidy Scarpetta Ruiz — 39 años

Pedro Noe Chaguendo Concha — 72 años

David Steven Restrepo Moreno — 25 años

Lennin Dinay Ruiz Fernández — 37 años

Elsa Valencia Giraldo — 84 años

María Cristina Suárez Rendón — 38 años

I S P S — 12 años

Yamileth Rojas Riascos — 48 años

Juan Francisco Barrios Joly — 72 años

Juan Guillermo Mosquera — 19 años

Karroll Paola Mora Pelaez — 45 años

E L M — 16 años

Julia Amelia Palta Paz — 76 años

Juan Pablo Arango García — 24 años

María Esmeralda Ordoñez de Pérez — 84 años

Isabel Castillo de Contreras — 94 años

Miguel Enrique Abuchar Porras — 73 años

Patricia del Pilar Jiménez Burbano — 60 años

Angie Isabella Castaño Melo — 20 años

Yenci Lorena Delgado Restrepo — 22 años

Faisuly Rojas Foronda — 50 años

Ana Ludivia Bernal Arciniegas — 58 años

Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon — 69 años

Sandra Stella Duque Burgos — 57 años

Luz Nelly Guerrero Núñez — 35 años

A L M — 13 años

Angelica Alzate Orozco — 42 años

Alejandro Martínez Prado — 55 años

Xiomara Angelica Agredo Galvez — 36 años

Luis Emilio Contreras Castillo — 66 años

Elsa Ortiz Prieto — 81 años

Gloria Ines Zorrilla Gómez — 61 años

Doris Niño Vera — 71 años

Merzori Sánchez López — 50 años

Helda Nubia Aristizabal Aristizabal — 58 años

Ricardo López Arango — 75 años

Catherin López Saldarriaga — 44 años

V G R — 7 años

Amparo Jaramillo Eastman — 73 años

María del Rosario Caicedo Bravo — 19 años

Rosalba Montañez Arias — 54 años

Nur Zuñiga de Gallego — 70 años

Dario Patiño Rivera — 77 años

Juan David Cano Pabon — 31 años

Blanca Victoria Caicedo López — 61 años

Jorge Enrique Pinchao — 80 años

Efren Caicedo López — 65 años

Luz Angela Martínez Ruiz — 54 años

Héctor Gallego Ocampo — 83 años

Nubia Esperanza Velasquez García — 57 años

Buenaventura

Carlos Alberto Rosero Pretel — 55 años

Mabel Cristina Carvajal Posada — 57 años

Martha Patricia Correa Grueso — 50 años

Washington Segura Garcés — 49 años

Guillermina Angulo Torres — 46 años

Arnulfo Rojas Renteria — 74 años

José Joaquin Rodríguez Galindo — 76 años

D D A — 16 años

Dilia Gongora Suican — 66 años

Buga

A R G — 8 años

Paola Andrea Quintero Daza — 34 años

Jesús Alfonso González — 28 años

Sevilla

María Edilma Gutiérrez de Muñoz — 81 años

Aristóbulo Muñoz Restrepo — 83 años

Luz Meri Cartagena Hermira — 53 años

Tuluá

José Norberto Gómez Valencia — 73 años

Aliro Cardona Castillo — 70 años

Roldanillo

Juan Carlos García Castañeda — 30 años

Omaira Ramírez de Salcedo — 85 años

Magnolia García Lugo — 57 años

Guillermo Baldion — 78 años

Miguel Antonio Herrera Bueno — 88 años

María Ludivia Giraldo Rubio — 80 años

Santander de Quilichao

L J C L — 4 meses

Quibdó