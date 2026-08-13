Medicina Legal ha recibido 250 cuerpos sin vida del terremoto del 10 de agosto

Medicina Legal ha recibido 250 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 228 víctimas, entre las que se encuentran 13 menores de edad. Hasta el momento, el total de cuerpos entregados a los familiares es de 194 víctimas
En las zonas afectadas siguen las labores de búsqueda y rescate de todos los afectados por el terremoto de la mano de autoridades locales. Aún se espera lograr sacar con vida más personas y, a su vez, encontrar a los desaparecidos que desde el Gobierno nacional se ha vuelto prioridad el trabajo para hallarlo.
Revise aquí la lista de personas identificadas por ciudades, nombre completo, edad y zona en la cual fue hallado el cuerpo.
Lista de personas sin vida identificadas por Medicina Legal tras terremoto
Manizales
- Fernando Alonso González — 70 años
- Catalina Arango Sandoval — 18 años
- Oscar de Jesús Henao Marín — 78 años
- Luis Alberto Duque Cortes — 42 años
- Graciela Zapata López — 72 años
Belén de Umbría
- José Yovany Agudelo Sánchez — 46 años
Cartago
- Elizabet Osorio Henao — 66 años
- Sandra Milena Molina Martínez — 31 años
- Leonor Panesso de Marín — 81 años
- Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez — 70 años
Pereira
- Lina Marcela Rodas Cuartas — 37 años
- Julián Andrés Mejía Moreno — 27 años
- Sandra Patricia Chica Montoya — 47 años
- Gilberto de Jesús Giraldo López — 74 años
- Pilar Jiménez Toquica — 81 años
- Sergina Moncada Aguirre — 71 años
- Argensola del Socorro González Gutiérrez — 82 años
- Paula Andrea Franco Bustamante — 44 años
- Dargui González Guerrero — 49 años
- Angela María Acosta González — 46 años
- Juan Manuel Toro Sánchez — 30 años
- Wilson de Jesús Largo Trejos — 57 años
- Luis Fernando Ossa Hernández — 62 años
- Pedronel Díaz Díaz — 64 años
- Aracelly Daza Valencia — 61 años
- Juan Carlos Gil Ulloa — 47 años
- R D R Q — 17 años
- Derly Angelica Martínez Flórez — 25 años
- Vanessa Gómez Molina — 28 años
- Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — 38 años
- Kevin Styven Álvarez Mosquera — 30 años
- Rosa Angelica Maya Maya — 76 años
- María Mariela Granada Echeverry — 67 años
- Guillermo Orrego Flórez — 59 años
- Blanca Libia Hincapié Londoño — 82 años
- José Fernando Valencia Cañas — 51 años
- Nubredin Ortiz Londoño — 85 años
- Sorley Aracelly Villa Guevara — 64 años
- Aleida Campiño Trujillo — 63 años
- Magola Quiceno López — 71 años
- Andrea Carolina Puliche Blandon — 30 años
- Mariana Santa Gómez — 65 años
- Pablo Andrés Rivera Avirama — 26 años
- María Dalila Moncada Aguirre — 84 años
- José Fernando Granada Gutiérrez — 60 años
- Flor de María González de Arenas — 85 años
- Juan Carlos Aristizabal López — 62 años
- L S L H — 10 años
- Sigifredo Heredia Manso — 65 años
- María Leticia Hernández Rendon — 60 años
- Fanny Moncada Aguirre — 66 años
- Yaneth Ensueño Alzate Sánchez — 59 años
- Sofia Martínez Martínez — 38 años
- Floralba Londoño Pulgarín — 63 años
- Martha Lucía Gómez Grisales — 43 años
- Daniela Gutiérrez Tangarife — 30 años
- Juan José Zapata Chica — 19 años
- Jesús Emilio Castro Hincapié — 55 años
- María Valeria Arcila Roldan — 25 años
- María Elvia Ruiz de Jiménez — 69 años
- María Estrella Benitez Herrera — 69 años
- Valentina Gallego Osorio — 27 años
- Jhon Jairo Zuluaga — 53 años
- María Rosalba Morales Batero — 76 años
- Anselmo Guevara Navarro — 76 años
- Carlos Alberto Jaramillo Duque — 30 años
- Julián Arango Hernández — 62 años
- Jorge Luis Muñoz Marín — 69 años
- Jorge Luis Guevara Aguilar — 53 años
- María Catalina López Vasquez — 46 años
- Teresita Meza de López — 77 años
- Iván Felipe Morales Grajales — 21 años
- Kevin Diaz Hernández — 19 años
- Flor María Martínez de Chaux — 73 años
- María Cristina Giraldo Hernández — 83 años
- Gloria Amparo Monsalve Álvarez — 68 años
- Ceneida Ramírez Arango — 45 años
- Richard Alejandro Cardona Cañaveral — 22 años
- María Melida Toro de Sossa — 75 años
- Susana López de Guzman — 86 años
- Leidy Marcela Morales Arias — 34 años
- Alberto Gómez Agudelo — 92 años
- Ofelia Franco de Zapata — 73 años
- Luz María Hinestroza Renteria — 51 años
- Mario Ceballos Jaramillo — 70 años
- María Dolores Hoyos de Ruiz — 76 años
- Carlos Alberto Guzman López — 64 años
- Nubia Bonilla Álzate — 86 años
- Arnulfo Galeano Buitrago — 83 años
- Carlos Hernán Escarria Maldonado — 44 años
- Humberto Aguirre García — 81 años
- Cinthia Silieth Ortega Serrano — 38 años
- Ana Silvia Rodríguez Daza — 70 años
- Miguel Ángel Fernández Estrada — 35 años
- Carlos Augusto Vargas Rodríguez — 65 años
- Ana Victoria Mejía Osorio — 48 años
- Luis Carlos Velasco Gutiérrez — 63 años
- José Manuel Castaño Tejada — 72 años
- Manuel Enrique Gómez Ariza — 59 años
- Jhon Alexander Motato — 40 años
- Rafael Antonio Aquino Ceballos — 41 años
- Irma Rodríguez Daza — 80 años
Armenia-Calarcá
- Daniel Gutiérrez Arias — 84 años
- Diana Marcela Duque Guzmán — 42 años
Popayán
- Carlos Ernesto Rennella Campo — 45 años
Cali
- Dey Levy Potosí Arango — 35 años
- Carlos Andrés Cortés Palacios — 45 años
- Omar Esquivel González — 48 años
- N N V C — 8 años
- Jeider Orlando Fomseca Gil — 24 años
- Angie Lizeth Perlaza Estupiñán — 25 años
- Mariano Cadena Quiñones — 43 años
- Ana Gabriela Aguirre García — 20 años
- Jaime Bonilla Victoria — 55 años
- Andrés Felipe Escobar González — 22 años
- Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez — 28 años
- Ana Lucelly Adarbe Núñez — 45 años
- María Patricia Vasquez Bautista — 68 años
- Edwin Marino Rodríguez Victoria — 56 años
- Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — 64 años
- Miriam de Jesús Wilches de Palacio — 81 años
- Laura Johanna Reyes Pinilla — 28 años
- S T A M — 10 años
- Rosa Matilde Rodríguez Calvache — 78 años
- Carlos Modesto Olivo Jiménez — 68 años
- Jhon Edwar Viedman Ceballos — 29 años
- Francisney Mambuscay Benachi — 45 años
- Gloria del Carmen Rosero Popayán — 41 años
- Sofia Saavedra Caycedo — 23 años
- Ana Beiba López — 83 años
- John Harold Caicedo Banguera — 43 años
- Mónica Lorena Mera Murillo — 40 años
- Nelly Cecilia Meneses Obando — 74 años
- Angela Julieth Muñoz Torres — 36 años
- Germán Sarria Arboleda — 66 años
- Fabio Arana Tobar — 49 años
- Ofelia Giraldo Osorio — 85 años
- Luz Dary Osorio Giraldo — 63 años
- María Idaly Salazar Piedrahita — 79 años
- Guillermo Atehortua González — 78 años
- T A B — 12 años
- Angie Giovanna Trujillo Sánchez — 37 años
- María Leidy Scarpetta Ruiz — 39 años
- Pedro Noe Chaguendo Concha — 72 años
- David Steven Restrepo Moreno — 25 años
- Lennin Dinay Ruiz Fernández — 37 años
- Elsa Valencia Giraldo — 84 años
- María Cristina Suárez Rendón — 38 años
- I S P S — 12 años
- Yamileth Rojas Riascos — 48 años
- Juan Francisco Barrios Joly — 72 años
- Juan Guillermo Mosquera — 19 años
- Karroll Paola Mora Pelaez — 45 años
- E L M — 16 años
- Julia Amelia Palta Paz — 76 años
- Juan Pablo Arango García — 24 años
- María Esmeralda Ordoñez de Pérez — 84 años
- Isabel Castillo de Contreras — 94 años
- Miguel Enrique Abuchar Porras — 73 años
- Patricia del Pilar Jiménez Burbano — 60 años
- Angie Isabella Castaño Melo — 20 años
- Yenci Lorena Delgado Restrepo — 22 años
- Faisuly Rojas Foronda — 50 años
- Ana Ludivia Bernal Arciniegas — 58 años
- Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon — 69 años
- Sandra Stella Duque Burgos — 57 años
- Luz Nelly Guerrero Núñez — 35 años
- A L M — 13 años
- Angelica Alzate Orozco — 42 años
- Alejandro Martínez Prado — 55 años
- Xiomara Angelica Agredo Galvez — 36 años
- Luis Emilio Contreras Castillo — 66 años
- Elsa Ortiz Prieto — 81 años
- Gloria Ines Zorrilla Gómez — 61 años
- Doris Niño Vera — 71 años
- Merzori Sánchez López — 50 años
- Helda Nubia Aristizabal Aristizabal — 58 años
- Ricardo López Arango — 75 años
- Catherin López Saldarriaga — 44 años
- V G R — 7 años
- Amparo Jaramillo Eastman — 73 años
- María del Rosario Caicedo Bravo — 19 años
- Rosalba Montañez Arias — 54 años
- Nur Zuñiga de Gallego — 70 años
- Dario Patiño Rivera — 77 años
- Juan David Cano Pabon — 31 años
- Blanca Victoria Caicedo López — 61 años
- Jorge Enrique Pinchao — 80 años
- Efren Caicedo López — 65 años
- Luz Angela Martínez Ruiz — 54 años
- Héctor Gallego Ocampo — 83 años
- Nubia Esperanza Velasquez García — 57 años
Buenaventura
- Carlos Alberto Rosero Pretel — 55 años
- Mabel Cristina Carvajal Posada — 57 años
- Martha Patricia Correa Grueso — 50 años
- Washington Segura Garcés — 49 años
- Guillermina Angulo Torres — 46 años
- Arnulfo Rojas Renteria — 74 años
- José Joaquin Rodríguez Galindo — 76 años
- D D A — 16 años
- Dilia Gongora Suican — 66 años
Buga
- A R G — 8 años
- Paola Andrea Quintero Daza — 34 años
- Jesús Alfonso González — 28 años
Sevilla
- María Edilma Gutiérrez de Muñoz — 81 años
- Aristóbulo Muñoz Restrepo — 83 años
- Luz Meri Cartagena Hermira — 53 años
Tuluá
- José Norberto Gómez Valencia — 73 años
- Aliro Cardona Castillo — 70 años
Roldanillo
- Juan Carlos García Castañeda — 30 años
- Omaira Ramírez de Salcedo — 85 años
- Magnolia García Lugo — 57 años
- Guillermo Baldion — 78 años
- Miguel Antonio Herrera Bueno — 88 años
- María Ludivia Giraldo Rubio — 80 años
Santander de Quilichao
- L J C L — 4 meses
Quibdó
- Bibiana Buitrago Zuluaga — 36 años
- Daniela Sánchez Morales — 28 años
- Juan Antonio Galeano Restrepo — 35 años
- Juan Camilo Moreno Sánchez — 25 años
- John Ricardo Parra Blandon — 46 años
- Yonny Rocio Salas Duque — 42 años
- María Daniela Ruiz Hinestroza — 35 años
- J M V V — 5 años
- Keisy Lidsay Parra Sánchez — 19 años
- Bertha Helena Roa Ramirez — 38 años
- Horacio Antonio Mosquera Mena — 72 años
- Luis Alberto Rivas Salguero — 39 años