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Avianca brinda ayuda para pasajeros afectados por el terremoto en Colombia

Las medidas aplican para pasajeros con fechas de viaje entre el 10 y el 30 de agosto y contempla cambios de fecha sin penalidad, cambio de ruta o reembolso.

Avianca.
Aerolínea Avianca.
Foto: Avianca.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

En medio de la situación que atraviesan distintas regiones del país tras los sismos registrados en Colombia, Avianca decidió mantener unas medidas de protección para quienes se vean afectados por esta emergencia.

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¿Cuáles son las medidas?

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Los pasajeros podrán acceder, sin costo adicional y sujeto a disponibilidad, a la reprogramación de la fecha de vuelo para viajar antes o después de la fecha original, hasta el 30 de septiembre de 2026, sin penalidad ni diferencia tarifaria.

Los viajeros que tengan como punto de origen o destino Pereira, Armenia y Quibdó podrán establecer Cali como punto común y solicitar un cambio de ruta, sin penalidad ni diferencia tarifaria. Para esta medida, “el pasajero deberá asumir por sus propios medios el desplazamiento terrestre hacia o desde su nuevo destino”, afirma la aerolínea.

Y también, las personas afectadas podrán solicitar la devolución, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por Avianca.

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Estas medidas aplican para vuelos nacionales o internacionales que salgan o lleguen a Pereira, Cali, Armenia y Quibdó, locales o en conexión, y para todos los canales de compra. Los pasajeros deben tener fechas de viaje entre el 10 y el 30 de agosto de 2026. El cambio se realizará en la misma cabina del vuelo original y estará sujeto a la disponibilidad de vuelos habilitados para la venta.

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La compañía aseguró que continuará monitoreando la situación y ajustando sus medidas de protección de acuerdo con la evolución de la emergencia y las condiciones operacionales.

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