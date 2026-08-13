En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia Fintech se suma a la ayuda para damnificados por el terremoto

Colombia Fintech se suma a la ayuda para damnificados por el terremoto

El gremio del sector fintech envió ocho toneladas de donaciones al Chocó, convocó a sus entidades afiliadas y puso camiones a disposición de la Cruz Roja Colombiana para transportar ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

donaciones para personas afectadas por el terremoto en Colombia.jpg
Donaciones para personas afectadas por el terremoto en Colombia.
Foto: Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Colombia Fintech, la asociación oficial de empresas de tecnología financiera en el país que agrupa a más de 360 compañías, se sumó a la iniciativa #ColombiaUnSoloCorazón para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó más de 97.000 personas afectadas en 403 municipios de 14 departamentos, principalmente en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“Enfoquémonos en hacer donaciones para que las personas que hoy la están pasando mal puedan sobrevivir de la mano de la ayuda de todos ustedes”, afirmó el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos.

Últimas noticias

moviliza medicamentos y ayuda humanitaria para damnificados.jpg
Nación

AFIDRO moviliza medicamentos y ayuda humanitaria para damnificados por el terremoto

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026
Nación

Aumenta a 281 el número de muertos por el terremoto en Colombia

El gremio puso en marcha tres acciones para contribuir a la atención de la emergencia: donaciones propias, una convocatoria a las empresas del sector y el apoyo logístico para transportar ayuda humanitaria.

Como parte de esta iniciativa, Colombia Fintech envió un camión con ocho toneladas de donaciones al Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto, y convocó a sus entidades afiliadas, colaboradores y usuarios a realizar donaciones, que serán recibidas en el centro de acopio habilitado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Estaremos movilizando aproximadamente 64 toneladas de carga destinadas a ciudades como Cali, como Pereira, como Quibdó, y otras que hoy en día están necesitando de manera urgente que estos insumos que ustedes, de manera generosa, están poniendo en centros de acopio como El Campín, le puedan llegar a quien más lo necesite. No desistan de ayudar a estas personas”, sostuvo Santos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Además, Colombia Fintech puso a disposición de la Cruz Roja Colombiana camiones con capacidad para transportar las ayudas recolectadas desde Bogotá hacia las zonas afectadas, con los cuales busca contribuir a la respuesta humanitaria y apoyar a las comunidades que enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

Publicidad

Relacionados

Chocó

Valle del Cauca

Cruz Roja

Publicidad

Publicidad

Publicidad