Colombia Fintech se suma a la ayuda para damnificados por el terremoto

Colombia Fintech, la asociación oficial de empresas de tecnología financiera en el país que agrupa a más de 360 compañías, se sumó a la iniciativa #ColombiaUnSoloCorazón para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó más de 97.000 personas afectadas en 403 municipios de 14 departamentos, principalmente en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca.

“Enfoquémonos en hacer donaciones para que las personas que hoy la están pasando mal puedan sobrevivir de la mano de la ayuda de todos ustedes”, afirmó el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos.

El gremio puso en marcha tres acciones para contribuir a la atención de la emergencia: donaciones propias, una convocatoria a las empresas del sector y el apoyo logístico para transportar ayuda humanitaria.

Como parte de esta iniciativa, Colombia Fintech envió un camión con ocho toneladas de donaciones al Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto, y convocó a sus entidades afiliadas, colaboradores y usuarios a realizar donaciones, que serán recibidas en el centro de acopio habilitado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.



“Estaremos movilizando aproximadamente 64 toneladas de carga destinadas a ciudades como Cali, como Pereira, como Quibdó, y otras que hoy en día están necesitando de manera urgente que estos insumos que ustedes, de manera generosa, están poniendo en centros de acopio como El Campín, le puedan llegar a quien más lo necesite. No desistan de ayudar a estas personas”, sostuvo Santos.

Además, Colombia Fintech puso a disposición de la Cruz Roja Colombiana camiones con capacidad para transportar las ayudas recolectadas desde Bogotá hacia las zonas afectadas, con los cuales busca contribuir a la respuesta humanitaria y apoyar a las comunidades que enfrentan las consecuencias de esta emergencia.