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AFIDRO moviliza medicamentos y ayuda humanitaria para damnificados por el terremoto

El gremio farmacéutico activó un plan de apoyo en cuatro frentes para las familias afectadas por el terremoto, con medicamentos, insumos médicos, alojamiento, transporte y equipos para atender la emergencia.

moviliza medicamentos y ayuda humanitaria para damnificados.jpg
Movilizan medicamentos para damnificados.
Foto: EFE, archivo.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La respuesta humanitaria frente al terremoto que afectó a cuatro departamentos del país suma nuevos esfuerzos del sector privado. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, anunció la puesta en marcha de un plan de apoyo dirigido a las familias damnificadas, con acciones coordinadas con el Gobierno Nacional y las organizaciones humanitarias que se encuentran atendiendo la emergencia.

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La estrategia, aprobada por la Junta Directiva del gremio, contempla cuatro frentes de acción. El primero está relacionado con la adquisición y distribución de medicamentos, dispositivos e insumos médicos prioritarios, de acuerdo con las necesidades identificadas en los territorios afectados. Estos elementos serán entregados al Banco de Medicamentos, que se encargará de su recepción, almacenamiento y posterior distribución, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de cadena de frío cuando sea necesario.

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El segundo frente contempla soluciones de alojamiento temporal para las personas que perdieron sus viviendas o se encuentran en riesgo habitacional. AFIDRO anunció la adquisición y entrega de elementos básicos como colchonetas y cobijas para apoyar a las familias damnificadas.

La logística también será una prioridad. El gremio apoyará el traslado de medicamentos, insumos médicos y otros elementos requeridos por el Gobierno desde los centros de recepción y almacenamiento hasta las zonas afectadas. Esta tarea cobra especial importancia en los territorios que enfrentan dificultades de acceso debido al cierre de algunos aeropuertos, con el objetivo de garantizar que las ayudas lleguen de manera segura y oportuna.

Medicamentos Fotografía de referencia
Imagen generada por IA.

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A esto se suma la instalación de plantas eléctricas, torres de iluminación, soldadores y compresores en centros de atención, puestos de salud y lugares estratégicos. Estos equipos permitirán mantener servicios esenciales ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico, facilitar el funcionamiento de equipos médicos, conservar medicamentos que requieren refrigeración y mantener las labores de atención durante la noche.

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Según AFIDRO, los recursos para esta respuesta provienen de aportes extraordinarios de sus afiliados, recursos propios del gremio y la participación de colaboradores de las compañías asociadas en la campaña “Colombia, un solo corazón”. Además, compañías afiliadas a nivel global han ofrecido su respaldo al Gobierno nacional.

El plan será ajustado de acuerdo con la evolución de la emergencia y las necesidades que sean identificadas en los territorios. El presidente ejecutivo de AFIDRO, Ignacio Gaitán, aseguró que el propósito es acompañar a las familias afectadas y garantizar que la ayuda llegue a los lugares donde más se necesita.

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