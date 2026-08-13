Bogotá apoyará la evaluación de daños en edificaciones en Chocó tras el terremoto

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó afectaciones en diferentes zonas del país, especialmente en el departamento del Chocó, donde las autoridades han adelantado labores de verificación de viviendas, infraestructura y otros espacios que pudieron resultar afectados por el movimiento telúrico.

Ante esta situación, Bogotá decidió ampliar su apoyo a las comunidades afectadas y enviará un nuevo grupo de profesionales para contribuir con la evaluación de las estructuras en las zonas más impactadas. La iniciativa busca determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las medidas que deberán adoptarse para proteger a la población.

Bogotá enviará especialistas para evaluar estructuras en Chocó

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), anunció el desplazamiento de 30 profesionales al departamento del Chocó para apoyar las labores de inspección de edificaciones e infraestructura pública y privada afectadas por el sismo.



El grupo está conformado por 11 ingenieros civiles y arquitectos del IDU y 19 especialistas de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Bogotá y Cundinamarca, quienes se sumaron de manera voluntaria a la iniciativa.

Los profesionales viajarán a Quibdó y trabajarán de manera articulada con el Gobierno nacional y las autoridades locales. Su llegada responde a una solicitud realizada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y los alcaldes de Quibdó, Rafael Bolaños, e Istmina, Jaison Mosquera.

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“Hemos recibido la instrucción del señor alcalde mayor Carlos Fernando Galán de enviar un equipo de ingenieros al Chocó. Esta solicitud se la hizo la gobernadora de Chocó, el alcalde de Quibdó y el alcalde de Istmina”, explicó Orlando Molano, director del IDU.

El funcionario agregó que los 30 profesionales se unirán a las labores que ya se adelantan en el departamento.

Afectaciones por terremoto en Chocó ocurrido el 10 de agosto del 2026 Foto: AFP

¿Qué revisarán los especialistas enviados desde Bogotá?

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Los ingenieros y arquitectos harán inspecciones visuales detalladas en viviendas, edificaciones públicas e infraestructura, con el propósito de identificar posibles daños ocasionados por el terremoto.

Durante las visitas se revisarán elementos como paredes, pisos, vigas, columnas, fachadas, taludes y otros componentes del sistema estructural. También se determinará el nivel de afectación y se entregarán recomendaciones relacionadas con seguridad, estabilización y otras medidas que deban implementarse de manera inmediata.

Este equipo se sumará a los cinco ingenieros especializados del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) que Bogotá ya había enviado a Quibdó para apoyar las evaluaciones.

“Este segundo grupo de 30 ingenieros y arquitectos especializados se unirán a los cinco ingenieros que tiene el Idiger en el departamento del Chocó. Haremos todos los procesos de valoración de afectaciones de viviendas, de infraestructura y de lugares que son indispensables para la atención a la comunidad”, señaló Guillermo Escobar Castro, director general del IDIGER.

Además de identificar daños, las autoridades buscan establecer cuáles podrían ser las acciones de recuperación temprana necesarias para apoyar a las familias y garantizar condiciones adecuadas para la atención de la comunidad.

Por su parte, Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, destacó la participación de los profesionales vinculados a las empresas afiliadas al gremio.

“Nos estamos sumando a este esfuerzo del Distrito Capital de apoyar con el proceso de inspección de estructuras en el departamento del Chocó. Ingenieros estructurales, expertos en estructuras, arquitectos, viajan desde el día de hoy hasta el próximo martes para contribuir con este esfuerzo”, afirmó.

Labores del Ejército en Chocó por terremoto. Foto: Ejército Nacional.