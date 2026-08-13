¿Tiene seguro y no lo sabe? Estas son las claves para identificar si puede ser indemnizado

Tras el terremoto, miles de familias enfrentan daños en sus viviendas, mientras otras personas reportan afectaciones en vehículos, negocios y bienes.

En este escenario, las pólizas de seguros pueden convertirse en una fuente de respaldo económico para quienes tengan cobertura.

Por parte de Seguros Bolívar, reportó cerca de 5.000 avisos de siniestros, de los cuales alrededor del 95 % corresponde a hogares, aunque la compañía espera que esta cifra aumente en los próximos días, por lo que desde la aseguradora hacen el llamado a no dejarse engañar y preocupar, pues los damnificados están en todo su derecho de reclamar su póliza.

¿Son solo tres días para reportar el terremoto?

Esta es una de las principales dudas entre los damnificados. El presidente de Seguros Bolívar, Álvaro Carrillo, aseguró que no se debe interpretar que una persona pierde automáticamente la cobertura por no reportar el daño dentro de tres días y señaló que, en esta emergencia, las compañías tendrán que atender las circunstancias particulares de los afectados.

Legalmente, el Código de Comercio establece un plazo general de tres días para informar al asegurador sobre un siniestro, pero permite que ese término sea ampliado por las partes.

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Hay que diferenciar el aviso del siniestro de la prescripción de las acciones derivadas del seguro.

El Código de Comercio establece que la prescripción ordinaria es de dos años, contados desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho que da lugar a la acción; también contempla una prescripción extraordinaria de cinco años, bajo las condiciones previstas por la norma.

Por eso, la recomendación para los afectados es no esperar, una vez tengan condiciones para hacerlo, deben comunicarse con su aseguradora y dejar constancia del siniestro.

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¿Qué deben hacer quienes sí tienen seguro?

El primer paso es identificar la compañía y reportar la afectación por sus canales oficiales.

En el caso de Seguros Bolívar, su presidente indicó que los clientes pueden utilizar la página web, el número telefónico habilitado por la compañía y su canal de WhatsApp.

El reporte debe incluir la información disponible sobre el inmueble, vehículo u otro bien afectado. Si todavía no es posible ingresar a una vivienda por razones de seguridad, la persona debe priorizar su integridad y posteriormente avanzar con el trámite.

¿Cómo saber si una vivienda está asegurada?

No todas las personas saben que tienen una póliza. Una de las situaciones más frecuentes ocurre con quienes adquirieron una vivienda mediante crédito hipotecario o leasing habitacional.

En estos casos, el inmueble financiado debe contar con seguros contra riesgos como incendio y terremoto. Por eso, una persona que tenga un crédito de vivienda debería revisar los documentos de su préstamo, sus extractos y los cobros asociados al seguro, o comunicarse directamente con la entidad financiera para confirmar cuál es la póliza vigente y qué cubre.

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Otra posibilidad es que el propietario haya adquirido voluntariamente un seguro para su vivienda a través de una compañía aseguradora o de un intermediario.

En estos casos es fundamental revisar la póliza para conocer las coberturas, exclusiones, deducibles y condiciones particulares. La Superintendencia Financiera explica que la póliza es el documento que contiene las condiciones del contrato de seguro y que las compañías autorizadas son las encargadas de asumir los riesgos establecidos en ella.

¿Cómo se determinará cuánto debe pagar la aseguradora?

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El proceso dependerá del nivel de daño. Para afectaciones menores, la compañía explicó que podría utilizar fotografías y videos enviados por los clientes para establecer la pérdida.

Cuando un inmueble haya colapsado completamente, se trataría de un escenario de pérdida total que puede determinarse con mayor facilidad.

En cambio, los daños intermedios podrían requerir una inspección presencial de un experto o ajustador, especialmente cuando todavía existen restricciones para ingresar a las edificaciones.

¿Primeros pagos llegarían en las próximas semanas?

Seguros Bolívar señaló que espera comenzar a realizar algunos pagos desde la próxima semana y que los casos de pérdida total podrían empezar a recibir indemnizaciones durante las siguientes semanas.

Para los daños que requieren inspecciones, el proceso puede tardar más debido a las condiciones de acceso a las zonas afectadas.

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La compañía estima que, en el peor de los escenarios, podría completar el reconocimiento de sus clientes afectados en aproximadamente tres meses y espera que los pagos de vehículos también se resuelvan durante los próximos meses.

Ojo con las estafas durante la emergencia

Las compañías aseguradoras también advierten sobre un riesgo adicional. Personas inescrupulosas que intenten aprovecharse de los damnificados.

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La recomendación es realizar cualquier trámite exclusivamente por los canales oficiales de la aseguradora y no entregar dinero a supuestos ajustadores, intermediarios o personas que prometan acelerar una indemnización.

Seguros Bolívar señaló que sus clientes no deben hacer giros a terceros para que se tramite el seguro.

La emergencia también puso en evidencia un problema estructural.

Según la cifra entregada por el presidente de Seguros Bolívar, cerca de 2 millones de hogares cuentan actualmente con cobertura de seguro de vivienda, frente a unos 14 millones de hogares en el país.

Esto significa que una parte importante de las familias afectadas podría no tener una póliza que cubra los daños.