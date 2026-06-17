Lanzan campaña de seguridad vial para reducir siniestros durante el Mundial y vacaciones

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó la campaña nacional “¡Ponte la 10!”, una estrategia pedagógica que utiliza la pasión de los colombianos por el fútbol para promover comportamientos responsables en las vías durante la temporada mundialista y el periodo de vacaciones.

La iniciativa busca generar conciencia entre conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y pasajeros sobre la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes y salvar vidas. A través de una analogía futbolera, la ANSV plantea que cada decisión al volante es una jugada decisiva, donde el conductor asume el papel de jugador, las normas de tránsito representan al árbitro, la familia es el equipo que espera en casa y la conciencia funciona como el VAR.

El mensaje central de la campaña es que, así como en el fútbol cada acción puede definir el resultado de un partido, en la vía una decisión equivocada puede tener consecuencias irreversibles. Por ello, la entidad invita a los ciudadanos a reducir la velocidad, mantener una distancia segura, evitar el uso del celular mientras conducen, no manejar bajo los efectos del alcohol y respetar las señales de tránsito.

La estrategia está dirigida especialmente a las familias y grupos de amigos que aprovecharán la temporada de vacaciones para viajar por carretera, así como a los demás actores viales que se movilizan diariamente por las ciudades y municipios del país.



Como parte de la campaña, la ANSV presentó un comercial titulado “El partido de tu vida”, en el que se narra la historia de un padre que se prepara para emprender un viaje con su familia mientras, de manera paralela, aparece como un futbolista que ingresa a disputar una final.

En la pieza audiovisual, cada acción dentro de la cancha se relaciona con una decisión responsable en la carretera: ajustarse las canilleras equivale a ponerse el cinturón de seguridad, realizar un pase seguro se compara con activar las direccionales y enfrentar la presión del juego representa la capacidad de reducir la velocidad cuando las condiciones lo exigen.

La campaña concluye con una reflexión que resume su propósito: los mejores conductores no son quienes más arriesgan, sino quienes toman las decisiones correctas en el momento oportuno.

