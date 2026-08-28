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Investigan muerte de más de 50 palomas en el sur de Bogotá: alertan posible envenenamiento

Los animales fueron encontrados muertos este viernes en un sector de la localidad de Bosa. Residentes y trabajadores piden esclarecer las causas y determinar si hubo una acción intencional.

palomas en Bogotá.jpg
Palomas en Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Más de 50 palomas fueron encontradas muertas en un sector de Bosa, en el sur de Bogotá, en un hecho que generó preocupación entre habitantes y personas que trabajan diariamente en la zona. La principal hipótesis que circula entre los habitantes del sector es que los animales podrían haber sido víctimas de un posible envenenamiento.

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Sin embargo, hasta el momento no está confirmado que esta haya sido la causa de las muertes, por lo que será necesario que las autoridades competentes adelanten las verificaciones correspondientes.

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Personas que permanecen habitualmente en el sector señalaron que algunos residentes de conjuntos de la zona han expresado en reiteradas ocasiones su molestia por la presencia de las palomas. Entre las quejas mencionadas están la suciedad que generan, los daños en algunos espacios y las molestias asociadas a su presencia.

La aparición de decenas de animales muertos elevó las alertas entre quienes frecuentan el lugar, especialmente ante la posibilidad de que se haya utilizado alguna sustancia tóxica. Por ahora, esta versión deberá ser establecida o descartada mediante una investigación y los análisis que correspondan.

Mientras se esclarecen los hechos, habitantes y trabajadores del sector piden a las autoridades que se vigile la zona y que se realicen las inspecciones necesarias para establecer qué ocurrió y evitar que otros animales puedan resultar afectados.

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