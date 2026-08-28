Caos en salida de Bogotá por la calle 80 por concierto de Maroon 5

La llegada y salida de miles de asistentes al concierto de Maroon 5 terminó complicando la movilidad en uno de los principales corredores de entrada y salida de Bogotá. Después de la presentación de la banda estadounidense, la calle 80 registró fuertes congestiones, especialmente en el sector cercano al Coliseo MedPlus, ubicado en Cota, Cundinamarca.

El concierto reunió a cerca de 22.000 personas, muchas de las cuales abandonaron el escenario después de las 11:00 de la noche. Desde su llegada y a esa hora, el tránsito hacia Bogotá y Cota comenzó a presentar demoras, en una zona que suele concentrar un alto flujo vehicular después de los eventos realizados en este escenario.

De acuerdo con los reportes de asistentes, la congestión se habría agravado por un retén de la Policía de Tránsito instalado en el corredor. Usuarios manifestaron en redes sociales su inconformidad por las demoras que encontraron al intentar salir del sector.

El impacto no se limitó a quienes estuvieron en el concierto. La calle 80 es uno de los corredores utilizados diariamente para conectar a Bogotá con municipios del occidente de Cundinamarca, por lo que las dificultades en la movilidad también afectan a conductores que no necesariamente asistieron al evento.



El concierto de Maroon 5, por su parte, tuvo una respuesta positiva del público y dejó además un mensaje de solidaridad con las víctimas del terremoto que golpeó varias regiones de Colombia el pasado 10 de agosto.

Ciclovía nocturna también generó congestiones

Las dificultades de movilidad habían comenzado varias horas antes en distintos sectores de Bogotá por cuenta de la ciclovía nocturna del Festival de Verano, que habilitó 95 kilómetros de vías para los participantes.

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El director del IDRD, Daniel García, aseguró durante la jornada que se esperaba la participación de más de dos millones de personas y destacó el despliegue realizado para garantizar la seguridad durante la actividad.

La administración distrital también implementó una estrategia enfocada en la prevención del acoso contra las mujeres en el espacio público, bajo el mensaje “del piropo al acoso”, en coordinación con la Secretaría de Seguridad.

Aunque la realización de la ciclovía implicó cierres y modificaciones temporales en la movilidad durante la tarde y la noche, las autoridades entregaron un balance preliminar de normalidad al finalizar la jornada, cerca de la medianoche.