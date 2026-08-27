Bogotá ha retirado más de 192.000 toneladas de escombros de sus calles en 2026

En lo corrido de 2026, Bogotá ha retirado de sus calles 192.477 toneladas de escombros y residuos voluminosos, entre muebles, colchones, madera, camas, sofás, tejas y otros elementos de gran tamaño abandonados en el espacio público.

Según la Alcaldía de Bogotá, esta cantidad de residuos equivale a llenar más de 21.000 volquetas, que posteriormente tuvieron que ser trasladadas hasta el relleno sanitario para realizar su correcta disposición.

A esta cifra se suman 111.044 llantas abandonadas que fueron recogidas durante el mismo periodo por los equipos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá.

Las entidades mantienen una operación durante las 24 horas, los siete días de la semana, con recorridos por diferentes sectores de la capital para identificar y atender puntos donde se acumulan este tipo de residuos.



Julio fue el mes con la mayor cantidad de residuos retirados en el transcurso de este año, con 30.864 toneladas, convirtiéndose hasta ahora en el registro mensual más alto, mientras que en lo que se lleva del mes de agosto ya fueron recogidas más de 17.000 llantas.

Relleno Doña Juana - Foto UAESP

El Distrito advirtió que abandonar escombros y elementos de gran tamaño en calles, parques, andenes y zonas verdes deteriora el espacio público y puede generar nuevos puntos críticos de acumulación.



¿Cómo solicitar la recolección de escombros en Bogotá?

Los ciudadanos que necesiten deshacerse de muebles, colchones, madera, escombros u otros residuos grandes pueden solicitar su recolección con un operador autorizado a través de la Línea 110.

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También pueden llevar estos elementos gratuitamente a los Ecopuntos habilitados en las diferentes localidades de Bogotá, cuya programación cambia dependiendo del sector de la ciudad y se puede encontrar en www.aseobogota.gov.co

La alcaldía reiteró que estos mecanismos buscan evitar que los residuos terminen abandonados en el espacio público y reducir la aparición de nuevos puntos críticos en la capital.