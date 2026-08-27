‘La Plancha’, señalada por el homicidio de intendente de la Sijín en Ciudad Bolívar, según Mebog

La Policía señaló a la estructura delincuencial ‘La Plancha’ como la organización a la que pertenecerían los tres hombres capturados tras el homicidio del intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido durante la reacción de las autoridades a un triple homicidio en Ciudad Bolívar.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovani Cristancho, explicó que Pinilla participaba en la persecución de los responsables del triple homicidio cuando se produjo un intercambio de disparos en el que murió el uniformado. La reacción policial permitió capturar a tres personas e incautar dos revólveres y un arma artesanal.

“Podemos decir que son del grupo delincuencial común organizado, 'La Plancha', que delinquen en Ciudad Bolívar, que en su modus operandi trafican estupefacientes. Estas personas ya también es un grupo delincuencial que lo tenemos reconocido”, afirmó Cristancho.

El general agregó que la Policía ya había adelantado operaciones contra esta organización y recordó que un día antes había sido capturado alias ‘Miguel’, señalado por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido en febrero de este año.



El general Cristancho advirtió que aún no se puede confirmar si las armas incautadas fueron utilizadas en el homicidio del intendente o en el triple asesinato. Los elementos serán sometidos a cotejos balísticos como parte de la investigación. La Policía anunció además que intensificará los operativos en Ciudad Bolívar y trabajará con la Fiscalía para ampliar los procesos judiciales contra ‘La Plancha’ y establecer la responsabilidad de los capturados en los hechos violentos.