Arranca en Bogotá la semana de la cultura del bienestar con más de 100 actividades gratuitas

Bogotá se convertirá en el epicentro de la salud integral a través del arte y la recreación con el inicio de la Semana de la Cultura del Bienestar, una ambiciosa apuesta de la administración distrital que busca estrechar los lazos entre el sector cultural y el de la salud.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal abrir un espacio de conversación y acción sobre cómo las prácticas artísticas, la actividad física y el cuidado espiritual pueden prevenir enfermedades y mejorar de manera asertiva la calidad de vida de los ciudadanos.

La cultura como "prescripción social" preventiva

El secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, explicó que la ciudad está liderando un cambio de paradigma en el cuidado de la salud de las personas mediante lo que denominan "prescripción social".

"Desde la administración distrital estamos empeñados en la prescripción social y cultural, no solamente cómo se atiende mejor a las personas cuando un centro médico o un hospital, sino sobre todo cómo evitamos que vayan a los centros médicos, pueden prevenir la enfermedad", señaló el funcionario.



Bajo este enfoque, Trujillo enfatizó el impacto diario que tienen el arte y los hábitos saludables en la salud mental, espiritual, emocional y física. "Es también decirle a la gente que es muy importante que nuestra cotidianidad, en nuestros entornos familiares en nuestros entornos laborales, podamos siempre tener hábitos saludables, podamos tener cerca el arte y la cultura, porque con ella no solamente nos divertimos [...] sino que también podemos cuidar nuestra salud mental y podemos cuidar nuestra salud física", declaró.

Un encuentro con expertos internacionales

La agenda del evento contará con una sólida base académica gracias a la participación de más de 90 conferencistas procedentes de 15 países de todo el mundo.

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Entre las personalidades destacadas se encuentra la sudafricana Luso Asondo, madre del fallecido rapero Ricky Rick, quien compartirá una metodología implementada en más de 90 naciones para abordar la salud mental y administrar las emociones tras experimentar una pérdida familiar.

Paralelamente, durante el fin de semana, el Centro Felicidad de Chapinero albergará una feria de emprendimiento con más de 50 expositores enfocados en hábitos saludables y bienestar.

Escuche aquí la entrevista: