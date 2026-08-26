En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carolina Soto
Reforma pensional
Sismos hoy
Incendios forestales
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / ¿Estrés? Estas son las señales que puede dar el cuerpo y que muchos pasan por alto

¿Estrés? Estas son las señales que puede dar el cuerpo y que muchos pasan por alto

De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés puede estar acompañado de diferentes señales que algunas personas pueden pasar por alto.

las señales de estrés.jpg
¿Cómo identificar el estrés?
Foto: imagen de referencia creada con IA.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El estrés es una respuesta del cuerpo ante situaciones que generan presión, preocupación o tensión. Aunque puede aparecer como una reacción temporal frente a determinados problemas, cuando se mantiene durante mucho tiempo puede afectar el bienestar físico y emocional y comenzar a interferir con actividades cotidianas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Por eso, reconocer las señales que aparecen en el cuerpo puede ser importante para identificar cuándo es necesario hacer una pausa y prestar atención al bienestar. El estrés no siempre se manifiesta únicamente a través de pensamientos o preocupaciones, también puede sentirse físicamente en diferentes partes del cuerpo.

Últimas noticias

El aedes aegypti es transmisor del dengue.
Salud

Alerta por dengue y golpes de calor en Colombia: estas son las señales para acudir a urgencias

Cáncer de pancreas
Salud

Nueva esperanza contra el cáncer de páncreas: FDA aprueba tratamiento prometedor

Estas son las señales físicas y emocionales del estrés

De acuerdo con la información compartida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés puede estar acompañado de diferentes señales que algunas personas pueden pasar por alto. Entre las manifestaciones físicas se encuentran:

  • Dolor de cabeza.
  • Dolor de espalda.
  • Nudo o tensión en la garganta.
  • Dolor en el cuello y los hombros.
  • Tensión muscular.
  • Dolor de estómago.
  • Presión o molestia en el pecho.
  • Falta de apetito.

El estrés también puede reflejarse en el estado emocional y en la manera en que una persona desarrolla sus actividades diarias. Algunas señales incluyen sentirse muy cansado, tener dificultades para dormir, llorar, presentar problemas para concentrarse, sentirse triste o culpable y enfadarse con facilidad.

estrés.jpg
Estrés.
Foto: Magnific.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Estas manifestaciones pueden variar de una persona a otra y no necesariamente significan por sí solas que alguien tenga un problema de salud relacionado con el estrés. Sin embargo, reconocer cambios físicos, emocionales o de comportamiento puede ayudar a prestar atención a lo que está ocurriendo.

Publicidad

¿Qué se puede hacer para manejar el estrés?

Pequeños cambios en la rutina pueden contribuir al bienestar y ayudar a afrontar mejor los momentos de tensión. Entre las recomendaciones compartidas se encuentran mantener una rutina diaria, priorizar el descanso, hablar con personas de confianza, alimentarse e hidratarse adecuadamente y realizar actividad física, aunque sean unos minutos al día.

También es importante prestar atención a las señales que persisten o interfieren con la vida cotidiana. Si el malestar resulta difícil de manejar o genera preocupación, buscar apoyo profesional puede ser una alternativa adecuada.

Publicidad

El autocuidado y la atención a las propias necesidades forman parte del manejo del estrés y pueden ayudar a identificar cuándo el cuerpo está pidiendo una pausa.

Relacionados

Salud mental

OMS

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad