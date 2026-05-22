Secretaría de Gobierno denunció uso de elementos peligrosos durante disturbios en la calle 72

La Secretaria de Gobierno encendió las alarmas tras los disturbios registrados este viernes en la calle 72, luego de evidenciar el uso de elementos de alta peligrosidad que, según las autoridades, no se habían detectado en protestas anteriores.

“Si bien hoy se presentaron desmanes en la calle 72, la dinámica de los violentos fue diferente”, señaló Gustavo Quintero.

En ese sentido desde la administración Distrital aseguran que durante los enfrentamientos fueron hallados artefactos con componentes similares a metralla, situación que llevó al Distrito a advertir sobre un cambio en la forma de actuar de los grupos que protagonizaron los desmanes.

De acuerdo con Gustavo Quintero, las autoridades consideran que detrás de los hechos violentos existiría un nivel de coordinación previo, debido a la manera en que se desarrollaron los ataques y a los elementos utilizados durante la jornada.



La situación se presentó en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, donde el rector, Helberth Choachí, manifestó preocupación por la posible presencia de personas ajenas a la comunidad universitaria participando en los disturbios.

“Frente a la denuncia del rector de la Universidad Pedagógica sobre presunta presencia de individuos sospechosos y externos a la Universidad Pedagógica, la Administración Distrital dispuso equipos y agotó rápidamente las etapas que activan el uso de la fuerza. La intervención de la UNDMO, que finalizó a las 3:28, estuvo orientada a la protección de los estudiantes y el campus”, señaló Quintero.