Manifestaciones hoy en Bogotá: bloqueos y enfrentamientos afectan la movilidad este viernes

Algunos de los encapuchados están dentro de las instalaciones de la institución y están saliendo a enfrentar a los agentes del UNDMO.
Por concentración ajena a la operación en la calle 72 con carrera 11, los buses duales y de TransMiZonal en el sector siguen con desvíos preventivos.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 22, 2026
[02:44 p.m.] #MovilidadAhora | Continúa la afectación vial en la Carrera 11 con calle 73 debido a bloqueos.
🟠Rutas alternas: Calle 85, Av. Mutis y NQS.
👮Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el punto. https://t.co/PWtGFl7aQz pic.twitter.com/HbnqPXpMC3