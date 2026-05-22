Manifestaciones hoy en Bogotá: bloqueos y enfrentamientos afectan la movilidad este viernes

En la tarde de este viernes 22 de mayo, la movilidad se vio afectada por manifestaciones en Bogotá. Según la Secretaría de Movilidad, hay cierres y vías afectadas en importante sector de la capital del país.

De acuerdo con el reporte más reciente de la entidad, a esta hora el sector más afectado es la calle 72 con carrera 11 por enfrentamientos entre manifestantes y agentes del UNDMO a las afueras de la Universidad Pedagógica. Asimismo, TransMilenio informó que buses duales y zonales en el sector siguen con desvíos preventivos.

Siga el minuto a minuto del desarrollo de las manifestaciones:

