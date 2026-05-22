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Manifestaciones hoy en Bogotá: bloqueos y enfrentamientos afectan la movilidad este viernes

A esta hora hay cierres en vías de Bogotá y desvíos en servicios de TransMilenio debido a enfrentamientos entre manifestantes y agentes del UNDMO.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
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manifestaciones hoy en Bogotá.jpg

En la tarde de este viernes 22 de mayo, la movilidad se vio afectada por manifestaciones en Bogotá. Según la Secretaría de Movilidad, hay cierres y vías afectadas en importante sector de la capital del país.

De acuerdo con el reporte más reciente de la entidad, a esta hora el sector más afectado es la calle 72 con carrera 11 por enfrentamientos entre manifestantes y agentes del UNDMO a las afueras de la Universidad Pedagógica. Asimismo, TransMilenio informó que buses duales y zonales en el sector siguen con desvíos preventivos.

Siga el minuto a minuto del desarrollo de las manifestaciones:

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 22 de may, 2026
REFRESCAR
  • 03:24 p. m.
    Encapuchados salen a enfrentar a agentes del UNDMO

    Algunos de los encapuchados están dentro de las instalaciones de la institución y están saliendo a enfrentar a los agentes del UNDMO.

    Por concentración ajena a la operación en la calle 72 con carrera 11, los buses duales y de TransMiZonal en el sector siguen con desvíos preventivos.

  • 04:12 p. m.
    Afectación vial en la Carrera 11 con calle 73

    Persiste la afectación vial en la Carrera 11 con calle 73 debido a bloqueos. Rutas alternas:

    • Calle 85, Av. Mutis y NQS.

    Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el punto.

  • 03:44 p. m.
    Cinco vías cerradas en sector de la calle 72

    Movilidad informó que actualmente hay varias vías cerradas debido a los enfrentamientos en el sector de la calle 72:

    • Calle 72 con Carrera 9
    • Calle 72 con Carrera 10
    • Carrera 11 con Calle 74
    • Carrera 11 con Calle 75
    • Carrera 11 con Calle 76

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