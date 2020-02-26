Blu Radio Universidad Pedagógica
Universidad Pedagógica
Manifestaciones hoy en Bogotá: servicios de TransMilenio están afectados
Este viernes se registran dos manifestaciones activas en Bogotá que han generado complicaciones en la movilidad.
Manifestaciones en Bogotá terminó en actos vandálicos en el norte de la ciudad
Esta manifestación, que inició sobre el mediodía, también afectó tanto el tráfico de vehículos particulares como con la operación de buses troncales de TransMilenio.
MinEducacion inaugura nuevo edificio de la Universidad Pedagógica Nacional
Este nuevo edificio de la Universidad Pedagógica Nacional será destinado al uso administrativo. El proyecto tiene un valor total de más de 13.000 millones de pesos.
¿Para qué será usado el Castillo Marroquín? Rector de la Pedagógica explica plan
El rector de la Universidad Pedagógica contó que la adquisición del Castillo Marroquín tiene gran importancia porque, así, podrán fortalecer la infraestructura de la institución y los proyectos académicos que se llevarán a cabo en esos terrenos.
Petro anunció que entregará el castillo Marroquín a la Universidad Pedagógica
El predio, que actualmente funciona para eventos privados, cuenta con extinción de dominio por narcotráfico.
Manifestaciones en universidad Nacional y Pedagógica afectan la movilidad en Bogotá
En estos dos puntos de Bogotá, las autoridades de tránsito informaron que se están presentando manifestaciones, las cuales afectan la movilidad de la ciudad y la operación de TransMilenio.
Alejandro Álvarez, actual rector de U. Pedagógica, será nuevo viceministro de Educación Superior
En esa posición, el Gobierno no había nombrado a nadie en propiedad desde la salida de la viceministra Ana Carolina Quijano.
Rectores universitarios advierten caída en las matrículas
Del total de jóvenes entre 17 y 21 años aptos para ingresar al nivel de educación superior solo el 51.6% decide matricularse y continuar sus estudios.
Fuertes disturbios se presentaron en inmediaciones de la Universidad Pedagógica este martes
Los disturbios en la Universidad Pedagógica ocasionaron que hubiera retraso en el servicio de transporte público en esta zona de Bogotá.
Mineducación se reúne con Universidad Pedagógica para buscar solución a mal estado de instalaciones
La cartera se comprometió a inyectar recursos a la Universidad Pedagógica que salgan del presupuesto general de la Nación 2023 como el Plan Nacional de Desarrollo.