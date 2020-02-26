En vivo
Blu Radio  / Universidad Pedagógica

Universidad Pedagógica

  • Manifestaciones este viernes en Bogotá
    Manifestaciones este viernes en Bogotá
    Foto: Blu Radio
    Bogotá

    Manifestaciones hoy en Bogotá: servicios de TransMilenio están afectados

    Este viernes se registran dos manifestaciones activas en Bogotá que han generado complicaciones en la movilidad.

  • Protestas en Universidad Pedagógica generan congestión en Bogotá: estos son los puntos afectados
    Protestas en Universidad Pedagógica generan congestión en Bogotá: estos son los puntos afectados
    Foto: Secretaría de Tránsito
    Bogotá

    Manifestaciones en Bogotá terminó en actos vandálicos en el norte de la ciudad

    Esta manifestación, que inició sobre el mediodía, también afectó tanto el tráfico de vehículos particulares como con la operación de buses troncales de TransMilenio.

  • MinEducacion inaugura nuevo edificio de la Universidad Pedagógica Nacional.jpg
    MinEducacion inaugura nuevo edificio de la Universidad Pedagógica Nacional //
    Foto: MinEducación
    Educación

    MinEducacion inaugura nuevo edificio de la Universidad Pedagógica Nacional

    Este nuevo edificio de la Universidad Pedagógica Nacional será destinado al uso administrativo. El proyecto tiene un valor total de más de 13.000 millones de pesos.

  • Castillo Marroquín
    Castillo Marroquín
    Foto: Facebook Castillo Marroquín
    Bogotá

    ¿Para qué será usado el Castillo Marroquín? Rector de la Pedagógica explica plan

    El rector de la Universidad Pedagógica contó que la adquisición del Castillo Marroquín tiene gran importancia porque, así, podrán fortalecer la infraestructura de la institución y los proyectos académicos que se llevarán a cabo en esos terrenos.

  • Castillo Marroquín y Gustavo Petro
    Castillo Marroquín en Bogotá será nueva sede de la Universidad Pedagógica, anunció Petro
    Foto: AFP y Castillo Marroquín
    Bogotá

    Petro anunció que entregará el castillo Marroquín a la Universidad Pedagógica

    El predio, que actualmente funciona para eventos privados, cuenta con extinción de dominio por narcotráfico.

  • Manifestaciones en universidad pedagógica de Bogotá.jpg
    Manifestaciones en universidad pedagógica de Bogotá
    Foto: suministrada
    Bogotá

    Manifestaciones en universidad Nacional y Pedagógica afectan la movilidad en Bogotá

    En estos dos puntos de Bogotá, las autoridades de tránsito informaron que se están presentando manifestaciones, las cuales afectan la movilidad de la ciudad y la operación de TransMilenio.

  • Universidad Pedagógica .png
    Universidad Pedagógica Nacional
    Foto: Google Maps
    Educación

    Alejandro Álvarez, actual rector de U. Pedagógica, será nuevo viceministro de Educación Superior

    En esa posición, el Gobierno no había nombrado a nadie en propiedad desde la salida de la viceministra Ana Carolina Quijano.

  • Salón de clase
    Blu Radio - Salón de clase
    Foto: AFP
    Nación

    Rectores universitarios advierten caída en las matrículas

    Del total de jóvenes entre 17 y 21 años aptos para ingresar al nivel de educación superior solo el 51.6% decide matricularse y continuar sus estudios.

  • Disturbios Universidad Pedagógica.jpg
    Disturbios Universidad Pedagógica //
    Foto: Twitter @UlisesMtv
    Bogotá

    Fuertes disturbios se presentaron en inmediaciones de la Universidad Pedagógica este martes

    Los disturbios en la Universidad Pedagógica ocasionaron que hubiera retraso en el servicio de transporte público en esta zona de Bogotá.

  • Daños en instalaciones en la Universidad Pedagógica (1).jpg
    Daños en instalaciones en la Universidad Pedagógica //
    Foto: Universidad Pedagógica
    Bogotá

    Mineducación se reúne con Universidad Pedagógica para buscar solución a mal estado de instalaciones

    La cartera se comprometió a inyectar recursos a la Universidad Pedagógica que salgan del presupuesto general de la Nación 2023 como el Plan Nacional de Desarrollo.

