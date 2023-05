Fuertes disturbios se presentaron en inmediaciones de la Universidad Pedagógica este martes

Este martes, 23 de mayo, fuertes confrontaciones se presentaron a la altura de la Universidad Pedagógica entre un grupo de encapuchados con miembros de la fuerza pública, en especial en la sede de la calle 72 con carrera once, en la localidad de Chapinero, oriente de Bogotá.

La confrontación comenzó sobre las 3:50 de la tarde, según el reporte de Movilidad Bogotá. Varios videos fueron compartidos por transeúntes que se encontraban por la zona y se puede observar cómo una fuerte nube de humo de gases lacrimógenos se apodera de este sector sobre la centro comercial Avenida Chile.

Sin embargo, se desconoce el porqué de los disturbios y enfrentamientos, por lo que se espera que en las próximas horas se pronuncien las autoridades sobre este hecho que indignó a varios usuarios de internet.

"Fuertes disturbios en la Universidad Pedagógica. Increíble que aún pase esto; fuertes enfrentamientos de la Policía Nacional y encapuchados; el tráfico dañado en la carrera 11 por enfrentamiento en la Pedagógica", son algunos de estos.

Enrique Gómez criticó las protestas en la Universidad Pedagógica

En su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial Enrique Gómez criticó esta situación de orden público y culpó a la alcaldesa Claudia López por el desorden en esta institución, pues, según él, ella está "diciéndonos que el agua moja".

“Estamos al lado de la Universidad Pedagógica. Es una tristeza. Acá operan ollas de microtráfico y buscan generar disturbios. No hay derecho a que se siga afectando la propiedad. Esta educación pública avergüenza la educación en Colombia. Dicen que la ley no puede entrar y no es así. Esto tiene que cambiar”, aseveró Enrique Gómez.

Asimismo, según él, estos hechos estarían relaciones con "grupo guerrilleros" que se "quieren tomar Bogotá": "No solo tienen tomado el campus como olla de microtráfico, impiden que la zona pueda tener un desarrollo en paz de sus actividades", dijo.

Este señor @Enrique_GomezM estigmatiza a la universidad pedagógica nacional y todo lo que se construye. Orgullosamente egresado de la mejor universidad formadora de profesores en Colombia. Sus declaraciones ponen en riesgo los miembros de la comunidad universitaria, respete. https://t.co/qm0a3akip1 — Nicolás Botero (@BoteroNicolas00) May 23, 2023

