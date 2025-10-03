En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Manifestaciones hoy en Bogotá: servicios de TransMilenio están afectados

Manifestaciones hoy en Bogotá: servicios de TransMilenio están afectados

Este viernes se registran dos manifestaciones activas en Bogotá que han generado complicaciones en la movilidad.

Manifestaciones este viernes en Bogotá
Manifestaciones este viernes en Bogotá
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

En la tarde de este viernes, 3 de octubre, se registran dos manifestaciones activas en Bogotá que han generado complicaciones en la movilidad y desvíos en el servicio de transporte público.

Una de las concentraciones se lleva a cabo en el norte de la ciudad, donde un grupo de personas realiza una olla comunitaria sobre la Calle 72 con Carrera 11, cerca de la Universidad Pedagógica, en la localidad de Chapinero.

Vea también

  1. Protesta-Bogota-Palestina-AFP.png
    Protesta en Bogotá
    Foto: AFP
    Bogotá

    Así fue la reunión extraordinaria tras protesta pro Palestina que dejó policía herido en Bogotá

Al mismo tiempo, se desarrolla otra protesta frente a la Universidad Distrital, sede Tecnológica, en la localidad de Ciudad Bolívar, lo que ha ocasionado el cierre parcial de la vía.

Debido a estas movilizaciones, TransMilenio informó hacia las 2:38 p. m. que se implementaron desvíos preventivos en los dos puntos de concentración. Esto afecta los recorridos de los servicios Duales, Zonal y del sistema troncal, generando retrasos en los desplazamientos de los usuarios.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear sus viajes con anticipación y estar atentos a los canales oficiales de TransMilenio para conocer el estado actualizado de la operación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Transmilenio

Universidad Pedagógica

Universidad Distrital

Publicidad

Publicidad

Publicidad