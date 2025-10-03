Manifestaciones hoy en Bogotá: servicios de TransMilenio están afectados

En la tarde de este viernes, 3 de octubre, se registran dos manifestaciones activas en Bogotá que han generado complicaciones en la movilidad y desvíos en el servicio de transporte público.

Una de las concentraciones se lleva a cabo en el norte de la ciudad, donde un grupo de personas realiza una olla comunitaria sobre la Calle 72 con Carrera 11, cerca de la Universidad Pedagógica, en la localidad de Chapinero.

Al mismo tiempo, se desarrolla otra protesta frente a la Universidad Distrital, sede Tecnológica, en la localidad de Ciudad Bolívar, lo que ha ocasionado el cierre parcial de la vía.

Debido a estas movilizaciones, TransMilenio informó hacia las 2:38 p. m. que se implementaron desvíos preventivos en los dos puntos de concentración. Esto afecta los recorridos de los servicios Duales, Zonal y del sistema troncal, generando retrasos en los desplazamientos de los usuarios.



⏰ #TMAhora (2:38 p.m.)



📍Universidad Distrital, sede Tecnológica. Localidad de Ciudad Bolívar



⚠️ Debido a la presencia de manifestantes, rutas TransMiZonal activan desvíos preventivos.



📍Calle 72, localidad de Chapinero.



⛔️ Continúan desvíos para servicios Duales y… pic.twitter.com/KCGXkOFkBd — TransMilenio (@TransMilenio) October 3, 2025

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear sus viajes con anticipación y estar atentos a los canales oficiales de TransMilenio para conocer el estado actualizado de la operación.