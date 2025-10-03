Así fue la reunión extraordinaria tras protesta pro Palestina que dejó policía herido en Bogotá

Una nueva jornada de manifestaciones a favor de Palestina terminó en disturbios en la carrera Séptima con calle 72, en inmediaciones del centro financiero de la capital.

Aunque, según el reporte oficial, no se registraron civiles lesionados, un integrante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) resultó herido y tuvo que ser trasladado a una clínica.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los desmanes fueron protagonizados por grupos de encapuchados que vandalizaron el CAI de la calle 72, al que atacaron con vallas y objetos contundentes.

El balance entregado por las autoridades indica que el saldo de daños materiales fue de dos vidrios rotos, diez vallas destruidas, afectaciones en la fachada, un teléfono fijo y un computador dañados.



Tras los hechos, el Secretario Distrital de Seguridad informó que se convocó una reunión extraordinaria con la Policía, la Fiscalía Seccional, la Brigada 13 del Ejército y miembros del gabinete distrital.

Desmanes en protestas pro Palestina en Bogotá Foto: Blu Radio

Según explicó, el objetivo fue revisar los hechos ocurridos, dispositivos utilizados, procedimientos implementados y verificar que hayan cumplido con los estándares normativos y la atención a la protección de los ciudadanos.

El funcionario agregó que en la reunión también se discutieron las similitudes entre las protestas de Bogotá y otras registradas en Cali y Medellín: “La Secretaría de Seguridad presentó la observación de los hechos de ayer no solo en Bogotá, sino en Cali y Medellín, dándole a conocer a todos los de la mesa cómo hay una conexidad entre los hechos ocurridos en las tres ciudades, y cómo el llamamiento de algunos actores e individuos a estigmatizar y atacar ha derivado en acciones violentas y destructivas”.

Publicidad

El Secretario fue enfático en señalar que la protesta no puede convertirse en excusa para actos de violencia, por lo cual, reordenaron los dispositivos generales de seguridad con base en lo observado.

Finalmente, pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la judicialización de los responsables y llamó a la ciudadanía a denunciar.