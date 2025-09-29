En vivo
Protestas en Universidad Pedagógica generan congestión en Bogotá: estos son los puntos afectados

Protestas en Universidad Pedagógica generan congestión en Bogotá: estos son los puntos afectados

Según reportó TransMilenio, la manifestación, que inició sobre el mediodía, está afectando tanto con el tráfico de vehículos particulares como con la operación de buses troncales.

Foto: Secretaría de Tránsito
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Una protesta de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en la calle 72 con carrera 11, mantiene afectado el tráfico en el norte de Bogotá, en la localidad de Chapinero durante este lunes 29 de septiembre.

Según reportó TransMilenio, la manifestación, que inició sobre el mediodía, está afectando tanto con el tráfico de vehículos particulares como con la operación de buses troncales y duales en el sector.

La concentración comenzó frente a la sede principal de la Universidad Pedagógica sobre la calle 72 con carrera 11. Momentos más tarde, los manifestantes se desplazaron hacia el norte por la carrera Séptima.

Desvíos TransMilenio hoy, lunes 29 de septiembre

  • Ruta dual MC84: toma la calle 85 al oriente hasta la carrera Séptima, gira al sur hasta la calle 76 y desde allí continuar hacia el occidente.
  • Ruta dual D81: se desvía por la carrera Séptima con calle 60 hacia el occidente, para retomar en la Avenida Caracas en sentido norte.

