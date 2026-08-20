Estas son las rutas de TransMilenio que operarán en las nuevas estaciones de la av. Ciudad de Cali

La extensión de la Troncal de la avenida Ciudad de Cali continúa avanzando en Bogotá y ya comenzó a prestar servicio en uno de sus tramos terminados. Con la entrada en operación de las estaciones Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia, el proyecto alcanzó un nuevo hito para la movilidad del suroccidente de la ciudad.

La obra contempla una extensión total de 7,4 kilómetros y actualmente registra un avance general del 84 %. De ese recorrido, 4,7 kilómetros ya están terminados y conectados, mientras que los grupos 3 y 4 del proyecto tienen prevista su entrega para finales de 2026.

El tramo que acaba de entrar en funcionamiento corresponde al Grupo 1, ubicado entre Soacha y la avenida Bosa. Esta parte de la obra comprende 2,85 kilómetros de troncal y permitirá atender a cerca de 3.000 usuarios de TransMilenio durante la hora de mayor demanda.

La puesta en servicio se hizo sin esperar a que estuviera terminada toda la troncal. Para garantizar la operación mientras continúan los trabajos en otros sectores, TransMilenio dispuso de 50 buses duales articulados eléctricos, que pueden circular por los carriles exclusivos y usar temporalmente las vías mixtas en los puntos donde aún hay obras.



Rutas de TransMilenio que operarán en nuevas estaciones de la av. Cali

Con la apertura de las tres estaciones se implementó el nuevo servicio F63–Z63 y se modificó el recorrido del A61–Z61. Además, el C19–F19 tendrá una modificación para mantener la cobertura en el sector.

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Nuevo servicio F63–Z63

La nueva ruta conectará Tibanica-Primavera con Pradera-Plaza Central, en la troncal de Las Américas. El servicio tendrá algunas paradas en carril mixto sobre la avenida Ciudad de Cali mientras avanzan las obras.

En sentido hacia Pradera, el servicio F63 tendrá las siguientes paradas:



Tibanica-Primavera

Los Laureles

Islandia

Paradero mixto de la avenida Ciudad de Cali con calle 58 Sur

Paradero mixto de la avenida Ciudad de Cali con calle 52A Sur

Banderas

Pradera-Plaza Central

En el recorrido de regreso hacia Tibanica-Primavera, identificado como Z63, las paradas serán:



Pradera-Plaza Central

Banderas

Paradero mixto de la avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur

Paradero mixto de la avenida Ciudad de Cali con calle 56A Sur

Islandia

Los Laureles

Tibanica-Primavera

Más adelante, cuando entre en funcionamiento el paso deprimido de la avenida Américas con avenida 68 y se habilite el tramo correspondiente de la nueva troncal de la avenida 68, está previsto que este servicio pueda extenderse por ese corredor y conectarse con la calle 26.

El A61–Z61 amplía su recorrido

Otro de los cambios corresponde al servicio A61–Z61, que ahora llegará hasta Tibanica-Primavera. La ruta conservará además su conexión con Polo-Fincomercio, en la troncal de la calle 80.

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El recorrido contempla las siguientes estaciones:



Tibanica-Primavera

Los Laureles

Islandia

Marsella

Distrito Graffiti

Zona Industrial

CDS-Carrera 32

Ricaurte

De la Sabana

Temporal-Calle 22

Temporal-Avenida 39

Temporal-Calle 57

Temporal-Flores

Polo-Fincomercio

Con esta modificación, los usuarios de las nuevas estaciones tendrán una conexión directa con diferentes puntos de la ciudad y con la troncal de la calle 80.

Cambios en el C19–F19

El servicio C19–F19 también tendrá una modificación. Su recorrido se extenderá hasta el Portal Américas, con el objetivo de fortalecer la conexión con este punto.

El ajuste permitirá que esta ruta atienda el tramo entre Portal Américas y Banderas, luego de que el A61–Z61 amplió su recorrido hasta Tibanica-Primavera.

La nueva operación busca mantener las alternativas de desplazamiento para los usuarios del sector y complementar los servicios que comenzaron a funcionar con la apertura de las tres estaciones.

Las nuevas estaciones cuentan, además, con accesos por los costados norte y sur, taquillas externas, puertas automáticas para el ingreso y salida de los buses y barreras de control de piso a techo.

La infraestructura también incorporó espacios de TransMiBici con 509 cupos: 305 en Tibanica-Primavera y 102 en cada una de las estaciones Los Laureles e Islandia. De esta manera, la nueva infraestructura busca facilitar la conexión entre la bicicleta y el sistema de transporte público.