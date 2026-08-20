A partir de esta fecha no podrá transitar por el carril preferencial de la calle 63 en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá puso en marcha el carril preferencial de la calle 63, una medida de gestión del tránsito que restringe la circulación de motocicletas y vehículos particulares para priorizar el paso de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

De acuerdo con la Resolución 934378 de 2026 de la Secretaría de Movilidad, la restricción funcionará las 24 horas del día, de lunes a domingo. Aunque la medida está proyectada desde la Avenida Caracas hasta la carrera 122, el primer tramo operativo aplica entre las carreras 68 y 112, en ambos sentidos de circulación.



Quiénes tienen prohibido el paso y las excepciones permitidas

La restricción de circulación aplica para vehículos particulares, motocicletas, taxis y transporte especial. Por este carril solo podrán transitar de manera prioritaria las 46 rutas del SITP que cubren el sector.

Carril Preferencial para buses del SITP en la calle 63 de Bogotá Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá

Según informó la entidad distrital, los conductores de carros particulares y motos solo podrán ingresar al carril exclusivo en casos puntuales:



Para realizar giros hacia la derecha.

Para ingresar a predios o parqueaderos.

Para realizar maniobras de ascenso y descenso de pasajeros, excepto en las zonas delimitadas como paraderos del SITP.

Por su parte, los vehículos de emergencia deberán desplazarse por el carril central. Solo podrán utilizar el carril preferencial en momentos de congestión vial, siempre que atiendan una emergencia y mantengan activadas sus señales luminosas y sonoras.



Fechas de comparendos pedagógicos y económicos

El cronograma establecido por las autoridades de tránsito contempla una fase de pedagogía antes de iniciar el cobro de multas a los infractores:



Del 1 al 20 de septiembre: se impondrán comparendos pedagógicos a los conductores que incumplan la norma.

se impondrán comparendos pedagógicos a los conductores que incumplan la norma. A partir del 21 de septiembre: comenzarán a aplicarse los comparendos sancionatorios o multas económicas.

Cifras de la Secretaría de Movilidad señalan que por la calle 63 se realizan cerca de 1,9 millones de viajes diarios, de los cuales el 45,6 % corresponde a transporte público. En horas de máxima demanda, por el sector transitan más de 170 buses que transportan diariamente a cerca de 7.000 ciudadanos en el tramo habilitado.

El Distrito confirmó que la medida busca reducir los tiempos de desplazamiento y mitigar el impacto generado por el desarrollo de obras de infraestructura, como la construcción de la Troncal de la Avenida 68 y la Línea 1 del Metro de Bogotá