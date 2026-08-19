Revelan estremecedores detalles sobre mujer que murió mientras le hacían un tatuaje en su casa

Una mujer de 33 años perdió la vida el 15 de agosto mientras se realizaba un tatuaje en su vivienda, ubicada en el conjunto residencial Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

De acuerdo con lo revelado en los primeros reportes, la mujer habría solicitado el servicio de un tatuador que llegó hasta el apartamento en compañía de otra persona, quien sería presuntamente su asistente. La intención era solamente hacerse un tatuaje en la piel; sin embargo, todo terminó en una emergencia médica que ahora es investigada por las autoridades.

¿Qué pasó con la mujer durante el tatuaje?

De acuerdo con la información preliminar, la mujer sufrió una fuerte descompensación de salud mientras se realizaba el tatuaje y luego presentó un paro cardiorrespiratorio.



Las personas que se encontraban en el apartamento realizaron maniobras de auxilio mientras llegaban los organismos de emergencia. Sin embargo, a pesar de la atención recibida, fue en vano, pues la mujer falleció antes de ser trasladada a una clínica.

Las autoridades en este momento se encuentran realizando la respectiva investigación para esclarecer los hechos. De hecho, los testimonios del tatuador y su acompañante ya fueron recibidos para identificar las acciones que tuvieron lugar en el sitio del deceso de la mujer.

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Mujer falleció mientras se hacía un tatuaje en Bogotá Magnific

Detalles de la muerte de la mujer: extraña sustancia fue suministrada

Aparentemente, una de las principales hipótesis se encuentra en el informe forense y apunta a una posible aplicación de un anestésico o de una sustancia complementaria durante o después de realizar el tatuaje.

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De acuerdo con los testimonios, el acompañante del tatuador habría administrado un producto con la intención de disminuir el dolor de la mujer mientras se realizaba el tatuaje. Sin embargo, todavía se estudia cuál fue la sustancia y la cantidad que fue suministrada para identificar su posible efecto.

Con estas versiones dadas por el tatuador y su acompañante, las autoridades deberán identificar si fue una reacción alérgica grave o una respuesta adversa al producto administrado. Adicionalmente, los investigadores tomaron elementos como agujas, tintas, pigmentos e insumos para realizar el tatuaje y analizar todos estos para validar lo ocurrido.

¿Qué investigan las autoridades por la muerte durante el tatuaje?

Los elementos incautados están siendo analizados en laboratorios especializados para determinar si contenían sustancias tóxicas o no autorizadas y establecer si tuvieron alguna relación con la muerte.

La Secretaría de Salud también se refirió al caso y señaló que continuará exigiendo el cumplimiento de las condiciones sanitarias, de bioseguridad y esterilización para quienes ofrecen servicios relacionados con tatuajes.

Uno de los puntos que genera atención es que los procedimientos realizados a domicilio pueden dificultar la verificación de estas condiciones, debido a que se desarrollan en espacios residenciales donde no siempre es posible comprobar las medidas de seguridad.