La extensión de la Troncal de la avenida Ciudad de Cali continúa avanzando en Bogotá y ya comenzó a prestar servicio en uno de sus tramos terminados. Con la entrada en operación de las estaciones Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia, el proyecto alcanzó un nuevo hito para la movilidad del suroccidente de la ciudad.La obra contempla una extensión total de 7,4 kilómetros y actualmente registra un avance general del 84 %. De ese recorrido, 4,7 kilómetros ya están terminados y conectados, mientras que los grupos 3 y 4 del proyecto tienen prevista su entrega para finales de 2026.El tramo que acaba de entrar en funcionamiento corresponde al Grupo 1, ubicado entre Soacha y la avenida Bosa. Esta parte de la obra comprende 2,85 kilómetros de troncal y permitirá atender a cerca de 3.000 usuarios de TransMilenio durante la hora de mayor demanda.La puesta en servicio se hizo sin esperar a que estuviera terminada toda la troncal. Para garantizar la operación mientras continúan los trabajos en otros sectores, TransMilenio dispuso de 50 buses duales articulados eléctricos, que pueden circular por los carriles exclusivos y usar temporalmente las vías mixtas en los puntos donde aún hay obras.Rutas de TransMilenio que operarán en nuevas estaciones de la av. CaliCon la apertura de las tres estaciones se implementó el nuevo servicio F63–Z63 y se modificó el recorrido del A61–Z61. Además, el C19–F19 tendrá una modificación para mantener la cobertura en el sector.Nuevo servicio F63–Z63La nueva ruta conectará Tibanica-Primavera con Pradera-Plaza Central, en la troncal de Las Américas. El servicio tendrá algunas paradas en carril mixto sobre la avenida Ciudad de Cali mientras avanzan las obras.En sentido hacia Pradera, el servicio F63 tendrá las siguientes paradas:Tibanica-PrimaveraLos LaurelesIslandiaParadero mixto de la avenida Ciudad de Cali con calle 58 SurParadero mixto de la avenida Ciudad de Cali con calle 52A SurBanderasPradera-Plaza CentralEn el recorrido de regreso hacia Tibanica-Primavera, identificado como Z63, las paradas serán:Pradera-Plaza CentralBanderasParadero mixto de la avenida Ciudad de Cali con calle 51B SurParadero mixto de la avenida Ciudad de Cali con calle 56A SurIslandiaLos LaurelesTibanica-PrimaveraMás adelante, cuando entre en funcionamiento el paso deprimido de la avenida Américas con avenida 68 y se habilite el tramo correspondiente de la nueva troncal de la avenida 68, está previsto que este servicio pueda extenderse por ese corredor y conectarse con la calle 26.El A61–Z61 amplía su recorridoOtro de los cambios corresponde al servicio A61–Z61, que ahora llegará hasta Tibanica-Primavera. La ruta conservará además su conexión con Polo-Fincomercio, en la troncal de la calle 80.El recorrido contempla las siguientes estaciones:Tibanica-PrimaveraLos LaurelesIslandiaMarsellaDistrito GraffitiZona IndustrialCDS-Carrera 32RicaurteDe la SabanaTemporal-Calle 22Temporal-Avenida 39Temporal-Calle 57Temporal-FloresPolo-FincomercioCon esta modificación, los usuarios de las nuevas estaciones tendrán una conexión directa con diferentes puntos de la ciudad y con la troncal de la calle 80.Cambios en el C19–F19El servicio C19–F19 también tendrá una modificación. Su recorrido se extenderá hasta el Portal Américas, con el objetivo de fortalecer la conexión con este punto.El ajuste permitirá que esta ruta atienda el tramo entre Portal Américas y Banderas, luego de que el A61–Z61 amplió su recorrido hasta Tibanica-Primavera.La nueva operación busca mantener las alternativas de desplazamiento para los usuarios del sector y complementar los servicios que comenzaron a funcionar con la apertura de las tres estaciones.Las nuevas estaciones cuentan, además, con accesos por los costados norte y sur, taquillas externas, puertas automáticas para el ingreso y salida de los buses y barreras de control de piso a techo.La infraestructura también incorporó espacios de TransMiBici con 509 cupos: 305 en Tibanica-Primavera y 102 en cada una de las estaciones Los Laureles e Islandia. De esta manera, la nueva infraestructura busca facilitar la conexión entre la bicicleta y el sistema de transporte público.