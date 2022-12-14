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Blu Radio  / Avenida Ciudad de Cali

Avenida Ciudad de Cali

rutas de nuevas estaciones en avenida Cali.jpg
Bogotá

Estas son las rutas de TransMilenio que operarán en las nuevas estaciones de la av. Ciudad de Cali

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Bogotá

Avanza al 74,79 % la construcción de la glorieta elevada en la avenida Ciudad de Cali

Caducan contrato de un tramo de la Av. Cali y contratista deberá pagar millonaria multa
Bogotá

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Retrasos de entrega en obras de la troncal de la Av. Ciudad de Cali
Bogotá

Se vienen nuevos retrasos de entrega en obras de la troncal de la Av. Ciudad de Cali

La troncal de la Av. Ciudad de Cali de TransMilenio se entregará en diciembre de 2025.
Bogotá

La nueva troncal de TransMilenio que bogotanos estrenarán en 2025; tendrá 8 estaciones

Carlos Fernando Galán visita obra de la troncal de la Ciudad de Cali
Bogotá

Galán da buena noticia a habitantes del sur de Bogotá: importante obra estará lista en 2025

Caos en TransMilenio
Bogotá

TransMilenio: pasajeros caminan en las Américas por la caída de un poste en la Av. Cali

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Bogotá

Reabren la avenida Cali en Bogotá tras las fuertes manifestaciones este sábado

Grave accidente en la avenida Ciudad de Cali, en Bogotá, deja hombre y un niño muertos (1).jpg
Bogotá

Grave accidente en la avenida Ciudad de Cali, en Bogotá, deja a hombre y un niño muertos

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Bogotá

Manifestación en la avenida Villavicencio con avenida Cali colapsó la movilidad en Bogotá

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