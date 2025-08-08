Caducan contrato de un tramo de la Av. Cali y contratista deberá pagar millonaria multa

En las últimas horas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el tramo 2 del proyecto de obras de la Avenida Ciudad de Cali fue caducado tras evidenciar abandono del proyecto por parte del contratista.

Un proyecto, que según el alcalde, cuesta cerca de 800.000 millones en total y está dividido en 4 contratos que son los tramos que hacen parte de la obra.

De acuerdo con el alcalde Galán, el contratista deberá pagar una multa de 14.000 millones de pesos y ese tramo entrará nuevamente un proceso de licitación que deberá ser entregado a más tardar en 6 meses.

“Este proyecto que va de la avenida Bosa a la avenida Villavicencio fue el que menos avanzó. El contratista prácticamente abandonó la obra. Iniciamos proceso de sanción, y la sanción llegó a la caducidad, y una multa, una sanción de 14 mil millones de pesos que vamos a exigir que se cumpla y la paguen. Le quitamos el contrato, le quitamos la obra, y ya tomamos control. Y aquí la maquinaria ya empieza hoy a operar y a trabajar para hacer la mitigación durante unos meses, para poder avanzar en una nueva licitación”, mencionó el alcalde.

La revisión del IDU y de la Alcaldía Mayor surge tras la denuncia del concejal, Daniel Briceño, que aseguraba retratos en la obra. Así mismo, desde el IDU, justificaron que la acción de caducidad del contrato fue una acción tomada en junio del 2025.

“Cuando llegamos, el proyecto general tenía un avance del 49,88 % y ya vamos en 83,37 %. Con ejecución y gerencia, hemos avanzado en año y medio de esta Administración: el grupo 1 pasó del 72,15 % a 99,99 % de avance de obra; el grupo 3, del 50,48 % a 96,30 %; y el grupo 4 (donde está la glorieta elevada) del 29,50 % a 74,88 %.”

Así las cosas, el alcalde Galán confirmó que mientras se adjudica el nuevo contrato, la movilidad sobre el sector y el servicio de TransMilenio no está en riesgo.