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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado MiLoto, sorteo viernes 11 de septiembre de 2026

Resultado MiLoto, sorteo viernes 11 de septiembre de 2026

Consulte los resultados oficiales de MiLoto para el sorteo 605 del viernes 11 de septiembre de 2026, la combinación ganadora de números y la distribución del plan de premios entregado.

MiLoto
MiLoto
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El sorteo número 605 de MiLoto, jugado este viernes 11 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $260 millones de pesos.

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Resultados MiLoto del 11 de septiembre de 2026

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Imagen con los resultados de la Lotería de Risaralda
Resultados de las loterías

Lotería de Risaralda, resultado del último sorteo hoy viernes 11 de septiembre de 2026

Lotería de Santander.jpg
Resultados de las loterías

Último resultado Lotería de Santander, viernes 11 de septiembre de 2026

Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron 36 - 17 - 04 - 33 - 27. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.

¿Como puedo reclamar mi premio?

Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes aliadas de SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso en junto con el documento de identidad en los puntos ya mencionados.

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Asimismo, los ganadores tienen un año a partir de la realización del sorteo para reclamar el premio si es un tiquete ganador.

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