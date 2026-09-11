Último resultado Lotería de Santander, viernes 11 de septiembre de 2026

La Lotería de Santander realizó este viernes 11 de septiembre de 2026 el sorteo número 5087. En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, serie XXX, por lo que quienes tengan este resultado en su billete deberán verificar cuidadosamente la información. (en minutos)

Resultados de la Lotería de Santander del 11 de septiembre

Además del premio mayor, el sorteo 5087 entregó premios secos de diferentes cuantías. Estos fueron los principales números y series ganadora:

¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para saber si un billete resultó ganador en el sorteo 5087, los jugadores deben comparar el número y la serie que aparecen en el billete con los resultados oficiales de la jornada. A continuación, la imagen oficial con los resultados.

La coincidencia de ambos datos permite determinar si el billete obtuvo el premio mayor, alguno de los premios secos o el premio promocional correspondiente.

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En caso de contar con un billete ganador, se recomienda consultar el acta oficial del sorteo y realizar el proceso de cobro únicamente en los puntos de pago autorizados por la Lotería de Santander, siguiendo los requisitos establecidos por la entidad.

También es importante conservar el billete en buen estado, ya que será necesario para realizar la reclamación del premio.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

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La Lotería de Santander continuará con su calendario habitual de sorteos. En las próximas jornadas, los participantes podrán volver a competir por un premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos contemplados en el plan de premios.

Los resultados de cada sorteo podrán consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la entidad, donde también se publican las respectivas actas con los números y series ganadoras.