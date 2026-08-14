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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

El sorteo 5083 de la Lotería de Santander jugó un premio mayor de $6.500 millones y otros premios. Conozca los resultados completos.

Imagen oficial de la Lotería de Santander: encuentre aquí los resutados de los sorteos de anoche
Resultados completos de la Lotería de Santander
Foto: Lotería Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

La Lotería de Santander realizó el viernes 14 de agosto de 2026 el sorteo número 5083, una nueva jornada en la que estuvo en juego un premio mayor de $6.500 millones.En esta ocasión, el premio mayor de la Lotería de Santander quedó en manos del número 7890, serie 266.

Premio mayor de la Lotería de Santander - 14 de agosto.png

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Resultados de la Lotería de Santander, sorteo 5082

Estos son los números y series correspondientes a los principales premios secos entregados durante el sorteo del 14 de agosto:

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¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Los jugadores deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie de su billete para determinar si coinciden con alguno de los resultados oficiales del sorteo 5082.

En caso de resultar ganador, la recomendación es consultar el acta oficial del sorteo y acudir exclusivamente a los puntos de pago autorizados por la Lotería de Santander, siguiendo los procedimientos establecidos para reclamar el premio.

También es importante conservar el billete en buen estado, pues este constituye el documento necesario para adelantar el proceso de reclamación.

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¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander continuará con su calendario habitual de sorteos, en los que los participantes tendrán nuevamente la posibilidad de ganar el premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos incluidos en su plan de premios.

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Los resultados de cada jornada pueden consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la entidad, donde también se publican las actas correspondientes.

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