Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 14 de agosto de 2026 el sorteo 2963, que tuvo como principal atractivo un premio mayor de $2.333 millones. En esta jornada, el número favorecido con el premio mayor fue el XXXX de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo 2963 entregó diferentes premios secos, con valores que fueron desde $30 millones hasta $300 millones, ampliando las posibilidades de obtener un premio entre los participantes.

Resultados oficiales de la Lotería de Risaralda

Los resultados del sorteo 2963 de la Lotería de Risaralda deben ser confirmados a través de los canales oficiales de la entidad. Esta verificación permite evitar confusiones al momento de comprobar un número ganador.

Para quienes compraron un billete de este sorteo, es fundamental revisar el número y la serie, debido a que ambos datos deben coincidir con los resultados oficiales para acceder al premio correspondiente.



¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para comprobar si un billete resultó ganador, se debe comparar cuidadosamente el número de cuatro cifras y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2963. La coincidencia debe ser exacta en ambos datos.

Si el billete cumple con los requisitos establecidos, el ganador podrá comenzar el proceso de reclamación del premio de acuerdo con los procedimientos definidos por la Lotería de Risaralda. Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda confirmar nuevamente la información en los canales oficiales de la entidad.