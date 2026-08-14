En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Consulte los resultados oficiales de MiLoto para el sorteo 589 del viernes 14 de agosto de 2026, la combinación ganadora de números y la distribución del plan de premios entregado.

Miloto hoy
Resultados MiLoto
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El sorteo número 589 de MiLoto, jugado este viernes, 14 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $140 millones de pesos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

Últimas noticias

Imagen con los resultados de la Lotería de Risaralda
Resultados de las loterías

Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Imagen oficial de la Lotería de Santander: encuentre aquí los resutados de los sorteos de anoche
Resultados de las loterías

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Números ganadores de MiLoto 14 de agosto (Sorteo 589)

  • La combinación ganadora del sorteo 589 de este viernes 14 de agosto de 2026 fue:

¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Publicidad

Publicidad

Publicidad