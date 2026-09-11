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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín último sorteo, viernes 11 de septiembre de 2026

Lotería de Medellín último sorteo, viernes 11 de septiembre de 2026

Conozca el número ganador del Premio Mayor de 16.000 millones de pesos y la lista completa de los secos millonarios correspondientes al último sorteo de la Lotería de Medellín.

Logo de Lotería de Medellín con la palabra RESULTADOS, balotas numeradas y un hombre celebrando.
Logotipo de la Lotería de Medellín acompañado de balotas de juego y la leyenda "RESULTADOS" sobre un fondo festivo con confeti.
Foto: Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 11 de septiembre de 2026 el sorteo 4852. Según la información oficial, el número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal ganador de la jornada. (en minnutos)

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

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Resultados de las loterías

Lotería de Risaralda, resultado del último sorteo hoy viernes 11 de septiembre de 2026

Lotería de Santander.jpg
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Último resultado Lotería de Santander, viernes 11 de septiembre de 2026

Además del premio principal, la Lotería de Medellín entregó millonarios incentivos a través de sus diferentes categorías de premios secos.

A continuación la imagen oficial de los resultados, publicada por la Lotería de Medellín:

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

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Las personas que resultaron ganadoras deben presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para iniciar el proceso de reclamación.

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Las aproximaciones y premios menores pueden cobrarse a través de distribuidores autorizados o loteros oficiales. En el caso de los premios mayores y los secos de alta cuantía, el trámite debe realizarse ante la Lotería de Medellín o en las entidades bancarias autorizadas para este fin.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales.

Lotería de Medellín: ¿cuánto paga el premio mayor y los demás premios?

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La Lotería de Medellín entrega diferentes premios en cada sorteo, entre ellos el premio mayor y los premios secos, cuyos valores dependen de la categoría correspondiente. Los jugadores pueden revisar cuánto dinero paga cada uno de los premios y verificar si el número y la serie de su billete coinciden con alguno de los resultados ganadores.

Además del premio mayor, el sorteo contempla otras categorías que pueden favorecer a los participantes con diferentes combinaciones de números y series.

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