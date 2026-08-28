En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias Urías Perdomo
Gustavo Andrés Aponte
Presupuesto General
Nepal
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

Conozca el número ganador del Premio Mayor de 16.000 millones de pesos y la lista completa de los secos millonarios correspondientes al último sorteo de la Lotería de Medellín.

Logo de la Lotería de Medellín, resultados completos hoy
Conozca aquí los resultados completos de la Lotería de Medellín de hoy
Foto: Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 28 de agosto de 2026 su sorteo número 4850. De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo, el premio mayor de la Lotería de Medellín quedó en manos del número XXXX, serie XXX.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultados de la Lotería de Medellín del sorteo 4850

A continuación, se presentan los números ganadores de los principales premios secos del sorteo 48450

Últimas noticias

Lotería de Risaralda.jpg
Resultados de las loterías

Premios de la Lotería de Risaralda del sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

Imagen oficial de la Lotería de Santander: encuentre aquí los resutados de los sorteos de anoche
Resultados de las loterías

Resultados de la Lotería de Santander, último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

Los jugadores que participaron en el sorteo 4850 pueden comparar su billete con los resultados oficiales y verificar tanto el número como la serie correspondiente antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que hayan resultado ganadoras deberán cumplir con algunos requisitos para realizar el cobro de su premio. El principal es presentar el documento de identidad original y el billete ganador, ya sea físico o digital, en las condiciones requeridas.

Los premios de menor valor y las aproximaciones pueden reclamarse, dependiendo de las condiciones del premio, a través de distribuidores autorizados o loteros.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En el caso del premio mayor y los premios secos de mayor valor, los ganadores deberán realizar el trámite correspondiente ante las oficinas de la Lotería de Medellín o mediante las entidades bancarias que cuenten con convenio vigente.

Publicidad

También es importante tener en cuenta que los valores de los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana, entre ellos los descuentos aplicables a las ganancias ocasionales.

Por esta razón, se recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales antes de entregar su billete o iniciar el proceso de cobro.

Relacionados

Lotería de Medellín

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad