Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 28 de agosto de 2026 su sorteo número 4850. De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo, el premio mayor de la Lotería de Medellín quedó en manos del número XXXX, serie XXX.

Resultados de la Lotería de Medellín del sorteo 4850

A continuación, se presentan los números ganadores de los principales premios secos del sorteo 48450

Los jugadores que participaron en el sorteo 4850 pueden comparar su billete con los resultados oficiales y verificar tanto el número como la serie correspondiente antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que hayan resultado ganadoras deberán cumplir con algunos requisitos para realizar el cobro de su premio. El principal es presentar el documento de identidad original y el billete ganador, ya sea físico o digital, en las condiciones requeridas.



Los premios de menor valor y las aproximaciones pueden reclamarse, dependiendo de las condiciones del premio, a través de distribuidores autorizados o loteros.

En el caso del premio mayor y los premios secos de mayor valor, los ganadores deberán realizar el trámite correspondiente ante las oficinas de la Lotería de Medellín o mediante las entidades bancarias que cuenten con convenio vigente.

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También es importante tener en cuenta que los valores de los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana, entre ellos los descuentos aplicables a las ganancias ocasionales.

Por esta razón, se recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales antes de entregar su billete o iniciar el proceso de cobro.