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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de la Lotería de Santander, último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

Resultados de la Lotería de Santander, último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

El sorteo 5085 de la Lotería de Santander jugó un premio mayor de $6.500 millones y otros premios. Conozca los resultados completos.

Imagen oficial de la Lotería de Santander: encuentre aquí los resutados de los sorteos de anoche
Resultados completos de la Lotería de Santander
Foto: Lotería Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

La Lotería de Santander realizó este viernes 28 de agosto de 2026 el sorteo número 5085. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX. Por esta razón, quienes hayan adquirido un billete para este sorteo deberán revisar con atención tanto el número como la serie.

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Resultados de la Lotería de Santander del 28 de agosto

Además del premio mayor, la Lotería de Santander entregó múltiples premios secos de diferentes cuantías. Estos fueron los principales resultados del sorteo 5085:

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¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 5084, los jugadores deben comparar el número y la serie con los resultados oficiales. La coincidencia de ambos datos permite establecer si el billete obtuvo alguno de los premios entregados durante la jornada.

Si se cuenta con un billete ganador, la recomendación es consultar el acta oficial del sorteo y realizar el proceso de cobro únicamente en los puntos de pago autorizados por la Lotería de Santander, de acuerdo con los requisitos establecidos por la entidad.

El billete también debe conservarse en buen estado, debido a que será necesario para realizar la reclamación del premio.

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¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander continuará con su calendario habitual de sorteos. En las próximas jornadas, los participantes podrán competir nuevamente por un premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos incluidos en el plan de premios.

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Los resultados de cada sorteo podrán consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la entidad, donde también se publican las respectivas actas con los números y series ganadoras.

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