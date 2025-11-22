Avanza al 74,79 % la construcción de la glorieta elevada en la avenida Ciudad de Cali

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó nuevos avances en las obras del Grupo 4 de la avenida Ciudad de Cali, donde se construye la glorieta elevada que conectará esta vía con la avenida Las Américas. Según la entidad, al corte del 10 de noviembre de 2025, la ejecución general alcanza el 74,79 %.

La glorieta elevada, diseñada para tráfico mixto, registra un avance del 96 % y ya cuenta con su estructura completamente construida, incluidos los ocho ramales de doble calzada. En el primer nivel se habilitará una glorieta a nivel destinada exclusivamente al tránsito de los buses de TransMilenio, con el fin de mejorar la circulación y facilitar los cruces entre ambos corredores.

El proyecto también progresa en la adecuación del espacio público. A la fecha, se han construido 2.428 metros cuadrados en el cuadrante suroccidental y parte del noroccidental. La semana pasada se realizaron pruebas de carga con camiones de tres ejes y más de 29 toneladas, para verificar el comportamiento estructural y garantizar la seguridad antes de su puesta en operación.

El director del IDU, Orlando Molano, destacó que para el próximo año se proyecta la entrega de parte del espacio público en el primer trimestre. Además, aseguró que todas las zonas verdes estarán listas durante el primer semestre, con el objetivo de “ofrecer infraestructura que contribuya a mejorar la calidad de vida de los bogotanos”.