En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Avanza al 74,79 % la construcción de la glorieta elevada en la avenida Ciudad de Cali

Avanza al 74,79 % la construcción de la glorieta elevada en la avenida Ciudad de Cali

El IDU reportó que el Grupo 4 del proyecto pasó de un 29,50 % de avance en enero de 2024 a un 74,79 % en noviembre de 2025. La glorieta elevada ya alcanza un 96 % de ejecución y suma 2.428 m² de espacio público construido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad