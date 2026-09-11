“Suspensión se hizo muy pronta”: exministra de Justicia sobre órdenes de captura a grupos criminales

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago se refirió al cierre de las negociaciones con grupos criminales y al nuevo enfoque de sometimiento a la justicia, al tiempo que cuestionó algunas decisiones adoptadas durante el Gobierno Petro frente a las órdenes de captura.

Buitrago explicó en Recap Blu que, aunque conoció de cerca el proceso, la negociación correspondía al presidente de la República y al comisionado de Paz. Según la exfuncionaria, uno de los principales problemas fue la ausencia de un marco jurídico adecuado para avanzar con determinadas estructuras.

“Esas negociaciones no tenían marco jurídico y sobre esos puestos era muy difícil avanzar en el camino de una negociación”, afirmó.

La exministra también sostuvo que el sometimiento contemplado en la Ley 2272 implicaba la desmovilización y entrega a la justicia ordinaria, condiciones que, según su versión, no se cumplieron.



Críticas por la suspensión de órdenes de captura

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el manejo de las órdenes de captura. Buitrago consideró que algunas suspensiones se realizaron de manera anticipada y, en ciertos casos, sin cumplir las condiciones establecidas por la ley.

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“Las órdenes de suspensión que se empezaron a proferir y que se empezaron a levantar incluso eran, algunas de ellas, violatorias de la misma ley”, señaló.

También cuestionó que se hubieran suspendido órdenes relacionadas con personas que ya estaban cumpliendo condenas, al considerar que un proceso de paz no puede desconocer decisiones ejecutoriadas de los jueces.

Extradición y sistema penitenciario

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Sobre la extradición, Buitrago defendió este mecanismo como una herramienta de cooperación judicial y destacó el principio de reciprocidad entre Estados. “La extradición es un mecanismo muy importante en términos de cooperación judicial”, manifestó.

En cuanto al sistema penitenciario, identificó como retos principales el control de la corrupción y la influencia de estructuras criminales desde las cárceles. Para la exministra, los traslados deben acompañarse de investigaciones y judicializaciones cuando se detecten nuevos delitos.

Erradicación de cultivos de coca

Buitrago también planteó que la discusión sobre la erradicación debe buscar un equilibrio entre las obligaciones del Estado y la protección ambiental y de la salud.

En ese sentido, consideró necesario evaluar alternativas y generar evidencia antes de tomar decisiones definitivas sobre los mecanismos de fumigación. “La solución es llegar a un punto medio en donde haya participación de todos los actores para erradicar y cumplir con la obligación de erradicación de los cultivos de coca”, sostuvo la exministra.

Sobre el uso de glufosinato de amonio como alternativa al glifosato, Buitrago señaló que el producto ha sido objeto de pruebas durante varios años y que, según los estudios que mencionó, tendría un menor impacto ambiental y una menor persistencia en el suelo.

Sin embargo, reconoció que todavía debe evaluarse su efectividad en la erradicación de los cultivos de coca. “Yo creo que incluso el glifosato tampoco acaba con la mata”, afirmó, al señalar que la discusión debe considerar tanto la eficacia de los productos como sus posibles efectos sobre el ambiente y la salud.

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Escuche la entrevista completa acá: