Monumental trancón en la autopista Norte en Bogotá: usuarios reportan demoras de más de 2 horas

Un accidente de tránsito registrado este sábado en la autopista Norte, a la altura de la calle 235, generó afectaciones en la movilidad en este importante corredor vial de Bogotá, especialmente en el tramo en sentido sur-norte, hacia Chía.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, el siniestro vial ocurrió sobre la 1:30 de la tarde en la localidad de Usaquén y ocasionó inicialmente la afectación de uno de los carriles. Ante la situación, el Grupo Guía fue desplegado en la zona para apoyar la regulación del tráfico y agilizar el paso de los vehículos.

[04:20 p.m.] #AEstaHora

Continúa 🟠 Alto Flujo con baja velocidad en salida de la ciudad por el corredor de Autonorte.



👮‍♂️ Grupo Guía con #GestiónDelTráfico. Realizan recorridos de verificación. https://t.co/zzBnhHbNxm pic.twitter.com/ByOX7YqQ5n — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 29, 2026

La Concesionaria Ruta Bogotá Norte también informó sobre el accidente y señaló que sus equipos estaban atendiendo la situación en el punto. La emergencia generó congestión en el sector, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución.

Hacia las 3:46 de la tarde, Movilidad reportó que los vehículos involucrados en el siniestro ya habían sido orillados a un costado de la autopista Norte. Sin embargo, el corredor continuaba presentando alto flujo vehicular y disminución en la velocidad, por lo que persistían las demoras para quienes se movilizaban por esta vía.



Las autoridades mantienen presencia en el sector con el propósito de normalizar progresivamente la movilidad. Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener la atención en la vía y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se supera la congestión.

Colapso total en la autopista norte en Bogotá hacia el norte hoy sábado 29 de agosto, 2:45 pm @SectorMovilidad @TransitoBta pic.twitter.com/NuVOuWhvXD — José Carlos García R. (@JoseCarlosTecno) August 29, 2026